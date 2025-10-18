Rahul Gandhi:'राहुल गांधी यांनी घेतली फतेपूरमधील पीडित कुटुंबाची भेट'; पीडितांच्या कुटुंबीयांना धमकावण्याचा प्रयत्न

कानपूर: ‘‘रायबरेली येथील हरिओम वाल्मिकी हे झुंडशाहीचे बळी ठरले, असून त्यांच्या हत्येमुळे संपूर्ण देश हादरला आहे, असे मत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले. राहुल यांनी नुकतीच फतेपूर येथे जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी समाज माध्यमातून याबाबात माहिती दिली. ‘‘पीडितांच्या कुटुंबीयांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मलाही येथे जाण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न करण्यात आले,’’ असा आरोपही त्यांनी यावेळी केली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.‘‘मी जेव्हा त्या कुटुंबीयांना भेटलो तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर एकच सवाल होता, या देशात दलित असणे गुन्हा आहे का? उत्तर प्रदेशातील सरकार पीडित कुटुंबाला धमकावत आहे. मला या कुटुंबाची भेट घेता येऊ नये यासाठी देखील त्यांनी प्रयत्न केले मात्र हे प्रयत्न यशस्वी ठरू शकले नाहीत. .हे तेच प्रशासन आहे गुन्हेगारांना पाठीशी घालते आणि जो पीडित आहे, त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करते. सरकारने पीडितांवर आणलेला दबाव आणण्याऐवजी जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी आहे,’’ असे राहुल गांधी म्हणाले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.\rराहुल गांधी यांनी पीडित कुटुंबीयांशी साधारणपणे २५ मिनिटे संवाद साधला. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यांचे राजकारण करू नये, असे मत याच कुटुंबीयांनी केले असल्याचा दावा करण्यात येते होता, मात्र राहुल यांनी तो फेटाळून लावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.