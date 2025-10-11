Rahul Gandhi : राहुल गांधींसाठी नोबेल पुरस्काराची मागणी? काँग्रेस नेत्याच्या पोस्टनंतर चर्चांना उधाण!

Congress leader Surendra Rajput compares Rahul Gandhi to Venezuelan Nobel laureate Maria Corina Machado : व्हेनेझुएलाच्या मारिया कोरिना मचाडो यांना यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यानंतर काँग्रेस नेते सुरेंद्र राजपूत यांनी त्यांची तुलना थेट राहुल गांधी यांच्याशी केली आहे. ज्याप्रकारे मचाडोंनी लोकशाही लढा दिला आहे, तसाच लढा राहुल गांधी भारतात संविधान वाचवण्यासाठी देत असल्याचं, असं ते म्हणाले. या पोस्टनंतर आता काँग्रेस नेत्यांकडून राहुल गांधीसाठीही नोबेल पुरस्कारांची मागणी होते की काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. .एक्स या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट करत सुरेंद्र राजपूत यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी मचाडो आणि राहुल गांधी यांचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. ते म्हणाले, “यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया मचाडो यांना मिळाला आहे. त्यांनी लोकशाहीसाठी मोठा लढा दिला. तसाच लढा भारताचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी देशातील संविधान वाचवण्यासाठी देत आहेत''.Rahul Gandhi: चीनसारखी दडपशाही चालणार नाही; कोलंबियात राहुल गांधी यांचा इशारा.मचाडो यांनी त्यांच्या देशात झालेल्या निवडणुकांत गैरव्यवहारांचे आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर लपूनछपून राहण्याची वेळ आली होती. तरीही त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवण्यात यश मिळवले होतं. त्याबद्दल त्यांना यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार देत गौरवण्यात आलं आहे..असाच लढा आपल्या देशात राहुल गांधी देत असल्याचा दावा आता काँग्रेस पक्षाकडून केला जातो आहे. राहुल गांधी यांनी गेल्या काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियेतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. राहुल गांधी सातत्याने मतचोरी, ईव्हीएम हॅकिंग, मागावर्गीयांचं आरक्षण असे मुद्दे उपस्थित करत असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. .Rahul Gandhi: लोकशाहीवरील हल्ला धोकादायक; कोलंबियातील परिषदेत राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवर टीका .राजपूत यांच्या पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात आता विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. काँग्रेस नेत्याने केलेली तुलना म्हणजे राहुल गांधींसााठी नोबेल पुरस्कारांची मागणी आहे की? असा प्रश्न विचारला जातो आहे. यावर आता राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटण्याची शक्यता आहे. यावर भाजपा नेमकी काय भूमिका घेते? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.