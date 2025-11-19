Rahul Gandhi: ''राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला बदनाम करत आहेत'', देशातल्या 272 दिग्गजांनी लिहिलं खुलं पत्र

Open letter against rahul gandhi: देशातले माजी वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या भूमिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. या सगळ्या 272 लोकांनी एक खुलं पत्र लिहून, राहुल हे निवडणूक आयोगासह संवैधानिक संस्थांवरचा जनतेचा विश्वास कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असं म्हटलंय..''निवडणूक आयोगावर नियोजित हल्ला'''Assault on National Constitutional Authorities' असं शीर्षक पत्रावर देऊन या सगळ्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यात म्हटलंय की, विषारी विधानं आणि पुराव्याशिवाय केलेले आरोप करत देशातल्या संस्था व्यवस्थित काम करीत नाहीत, असं दाखवण्याचा राहुल गांधींचा प्रयत्न आहे. न्यायपालिका आणि संसदेनंतर आता निवडणूक आयोगावर काँग्रेसचा निशाणा आहे, असं पत्रात म्हटलं आहे..Wakad Hinjewadi News : वाकड, हिंजवडीत अनधिकृत पार्किंगमुळे कोंडी; वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी!.'मतचोरी' प्रकरणावर उपस्थित केले प्रश्नदिग्गांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलंय की, राहुल गांधी हे सातत्याने मतचोरीचा आरोप करीत आहेत. परंतु त्यांनी आजपर्यंत कुठलीही अधिकृत तक्रार किंवा शपथपत्र दाखल केलेलं नाही. अॅटोम बॉम्ब, शंभर टक्के प्रूफ, देशद्रोह हे सगळे दावे फोल असल्याचं पत्रात नमूद केलं आहे.यासह काँग्रेस आणि त्यांच्याशी संबंधित खासगी संस्था सातत्याने निवडणूक आयोगाला भाजपची बी-टीम म्हटत आहेत. परंतु निवडणूक आयोग नेहमी डेटा, निवडणुकीची प्रक्रिया, काम करण्याची पद्धती सार्वजनिक करीत असल्याचं या दिग्गांनी पत्रामध्ये लिहिलं आहे..माेठी बातमी! 'प्रवासात चोरीप्रकरणी सहा संशयितांना अटक'; भुईंज, सातारा पोलिसांची कारवाई; १८ लाखांचा ऐवज जप्त, दोघे फरारी.''राहुल गांधींचा राग निष्फळ''पत्रावर सह्या करणाऱ्या मंडळींनी राहुल गांधीचा राग निवडणुकीची अपयशामुळे उफाळून आल्याचं म्हटलं आहे. जेव्हा नेता जनतेतून दूर होतो तेव्हा तो आपल्या अपयशाचं खापर संस्थांवर फोडत असतो. विश्लेषणाच्या ऐवजी नाटकीपणा वटतोय, जनसेवेच्या ऐवजी सार्वजनिक तमाशा दिसून येतोय. माजी निवडणूक आयुक्त टीएन सेशल आणि एन. गोपालसवामी यांसारख्या अधिकाऱ्यांना देशाने आजही आठवणीत ठेवलेलं आहे. त्यांनी कुठल्याही लोकप्रियतेला बळी न पडता कठोर निर्णय घेतले आणि निःपक्ष निवडणुका घेतल्या, असं या पत्रात म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.