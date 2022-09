Kerala : स्नेक बोट रेसमध्ये राहुल गांधींनी घेतला सहभाग; पाहा थरारक व्हिडिओ

By

थिरुवअनंतपुरम : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या भारत जोडो यात्रा सुरु आहे. केरळ ते जम्मू-काश्मीर अशी ही यात्रा चालणार आहे. दरम्यान, विविध ठिकाणी कार्यक्रम घेत राहुल गांधी लोकांचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नुकतंच त्यांनी केरळमध्ये एका स्नेक बोटच्या रेसमध्ये सहभाग नोंदवला. या बोटवरील अनेकांच्या गर्दीत राहुल गांधी ही बोट वल्हवताना दिसले. याचा व्हिडिओ व्हायरलं झाला आहे. (Rahul Gandhi participates in a snake boat race exhibition in Punnamada lake of Kerala)

स्नेक बोट रेस हा केरळमधील एक थरारक पारंपारिक खेळ आहे. लांबलचक अशा कयाक बोटमध्ये अनेक जण ही बोट वल्हवत या रेसमध्ये सहभाग घेतात. या रेसच्या वेगाचा थरार राहुल गांधींनी देखील अनुभवला. अनेकांच्या गर्दीत राहुल गांधी जोर लावून बोट वलव्हताना दिसले. पुन्नामदा लेकमध्ये हा स्नेक बोटचा थरार रंगला होता.

या बोटमध्ये राहुल गांधी यांच्यासोबत त्यांच्या टीममधील काही काँग्रेस नेते देखील सहभागी झाले होते. तीन बोटमध्ये रंगलेली ही रेस रोमहर्षक झाली विशेष म्हणजे राहुल गांधींची बोट यामध्ये विजयी झाली. त्यामुळं त्यांच्या चेहऱ्यावर रेस जिंकल्याचा आनंदही दिसत होता.