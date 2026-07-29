देश

Rahul Gandhi press conference: राहुल गांधींनी दाखवले पोलिसांच्या क्रूरतेचे धक्कादायक फोटो; अमित शाहांचं नाव घेत केला गंभीर आरोप

Political Showdown Over Jantar Mantar Clashes: पत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल गांधी यांनी एका विद्यार्थ्याचे उदाहरण देत सांगितले की, आंदोलन करणाऱ्या एका तरुणाला पॅलेट गनची गोळी लागली असून त्याची एका डोळ्याची दृष्टी जाण्याची दाट शक्यता आहे.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

esakal

संतोष कानडे
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लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सायंकाळी पत्रकार परिषत घेत पोलिसांच्या क्रूरतेचे पुरावे दिले. जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी आरोप केला की, संसदेपासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या देशाच्या तरुण विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आला.

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