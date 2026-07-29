Rahul Gandhi press conference: राहुल गांधींनी दाखवले पोलिसांच्या क्रूरतेचे धक्कादायक फोटो; अमित शाहांचं नाव घेत केला गंभीर आरोप

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सायंकाळी पत्रकार परिषत घेत पोलिसांच्या क्रूरतेचे पुरावे दिले. जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी आरोप केला की, संसदेपासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या देशाच्या तरुण विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आला..संसदेत झालेल्या जोरदार वादानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पोलिसांच्या अमानुषतेचे पुरावे म्हणून त्यांनी पाच छायाचित्रे सादर केली. जे विद्यार्थी खुलेपणाने प्रश्न विचारतात, त्यांना अशा प्रकारे हिंसक वागणूक दिली जाणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे सांगत त्यांनी या मुद्यांवर सातत्याने आवाज उठवत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला..एका आंदोलकाची दृष्टी जाण्याची शक्यतापत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल गांधी यांनी एका विद्यार्थ्याचे उदाहरण देत सांगितले की, आंदोलन करणाऱ्या एका तरुणाला पॅलेट गनची गोळी लागली असून त्याची एका डोळ्याची दृष्टी जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांनी एम्स रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही दाखवले, ज्यामध्ये त्याला पॅलेट गनची जखम झाल्याचे स्पष्टपणे नोंदवले गेले आहे.पोलिसांनी आंदोलन दडपण्यासाठी शॉक बॅटन आणि टोकदार खिळे लावलेल्या लाठ्यांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. महिला आणि अल्पवयीन आंदोलकांनाही या कारवाईतून वगळण्यात आले नाही, असे सांगत अशा प्रकारच्या अमानुष लाठ्यांचा वापर करण्याची परवानगी पोलिसांना कुठून मिळाली, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला..अमित शाहांवर गंभीर आरोपराहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर थेट निशाणा साधला. संसदेत उपस्थित असताना आपण स्वतः अमित शाह यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावताना आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याशी वारंवार फोनवरून संपर्क साधताना पाहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावरून जंतर-मंतर मैदानावर चाललेल्या या दडपशाहीची गृहमंत्र्यांना पूर्ण माहिती होती आणि त्यांच्याच आदेशाने हा बळाचा वापर करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.