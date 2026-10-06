देश

Video: ''सगळं लक्षात ठेवणार!'', राहुल-प्रियंका यांच्यासोबत गैरवर्तन झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप; व्हिडीओ केला पोस्ट

Congress Shares Video: निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाजवळ पोहोचून निवडणूक आयुक्तांसोबत बैठकीची मागणी करत 'इंडिया' आघाडीचे नेते तब्बल नऊ तासांहून अधिक काळ आंदोलन करत होते.
rahul gandhi

rahul gandhi

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संतोष कानडे
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नवी दिल्लीतील आकाशवाणी भवन परिसरात धरणे आंदोलनाला बसलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी आणि इतर अनेक प्रमुख विरोधी नेत्यांना मंगळवारी संध्याकाळी दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी, कथित मतचोरीच्या विरोधात आणि निवडणूक प्रणालीतील अनियमिततांवरून विरोधकांनी हे तीव्र आंदोलन पुकारले होते.

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