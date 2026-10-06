Video: ''सगळं लक्षात ठेवणार!'', राहुल-प्रियंका यांच्यासोबत गैरवर्तन झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप; व्हिडीओ केला पोस्ट

नवी दिल्लीतील आकाशवाणी भवन परिसरात धरणे आंदोलनाला बसलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी आणि इतर अनेक प्रमुख विरोधी नेत्यांना मंगळवारी संध्याकाळी दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी, कथित मतचोरीच्या विरोधात आणि निवडणूक प्रणालीतील अनियमिततांवरून विरोधकांनी हे तीव्र आंदोलन पुकारले होते..निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाजवळ पोहोचून निवडणूक आयुक्तांसोबत बैठकीची मागणी करत 'इंडिया' आघाडीचे नेते तब्बल नऊ तासांहून अधिक काळ आंदोलन करत होते. त्यानंतर रात्री सुमारे आठ वाजता पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, काँग्रेस आणि काही सहकारी पक्षांच्या नेत्यांना ताब्यात घेऊन बसमधून नेले..India New Captain: भारतीय महिला संघाला मिळाली नवी कर्णधार! BCCI ने जाहीर केले ODI अन् T20I संघ, हरमनप्रीतला मिळाली जागा?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ५० खासदारांसह २५० आंदोलकांना ताब्यात घेऊन नवी दिल्ली पोलीस लाईन, किंग्सवे कॅम्प येथे नेण्यात आले. या संपूर्ण घडामोडीदरम्यान काँग्रेसने राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासोबत झालेल्या गैरवर्तनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत "सब याद रखा जाएगा" असा इशारा दिला आहे..या आंदोलनाची सुरुवात मंगळवारी दुपारी झाली, विरोधी 'इंडिया' आघाडीच्या घटक पक्षांच्या खासदारांनी संसद मार्गावरून निवडणूक आयोग मुख्यालयाकडे मोर्चा काढला. मात्र, पोलिसांनी हा मोर्चा वाटेतच अडवून अनेक खासदारांना ताब्यात घेतले. यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी निवडणूक आयोग कार्यालयात पोहोचण्याच्या प्रयत्नात आकाशवाणी भवन परिसरात गेले आणि तेथील एका झाडाखाली धरणे आंदोलनाला बसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.