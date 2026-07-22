NEET Protest: NEET पेपरफुटीवर राहुल गांधींचे मोदींच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन; राहुल-प्रियांका गांधी ताब्यात

नवी दिल्ली : ‘नीट’ पेपरफुटी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलनानंतर आता या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक पुढे सरसावले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियांका गांधी यांनी आज अचानक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘७, लोककल्याण मार्ग’ या निवासस्थानाजवळ ठिय्या देत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. सुमारे तीन तासांच्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी या दोघांसह काही नेत्यांना ताब्यात घेत रात्री पावणेदहाच्या सुमारास सोडून दिले. काही वेळानंतर समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, तसेच अन्य खासदारही आंदोलनस्थळी जाऊन पोहोचले. यादरम्यान पोलिसांनी काही जणांना ताब्यातही घेतले होते. त्यात पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री व खासदार चरणजीतसिंग चन्नी यांचाही समावेश होता. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.हे आंदोलन २०० मिनिटे सुरू होते. अखेरीस पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेऊन आंदोलन संपुष्टात आणले. राहुल गांधी, ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव आणि अन्य नेत्यांना पोलिसांनी छत्रसाल स्टेडियम येथे नेल्याचे सांगण्यात आले. प्रियांका गांधी यांना मंदिरमार्ग पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. रात्री ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी या पोलिस ठाण्यात जात प्रियांका यांची भेट घेतली. पोलिसांनी राहुल आणि प्रियांका गांधींसह सर्व नेत्यांना रात्री पावणे दहाच्या सुमारास सोडून दिले. मोदींनी कितीही ताकद लावली तरी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू झालेले हे आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला. काँग्रेसच्या या आंदोलनामुळे सुरक्षा रक्षकांची तारांबळ उडाली. मागील अनेक वर्षे या सर्वाधिक सुरक्षेच्या ठिकाणी आंदोलन झाले नव्हते..पंतप्रधान मोदी यांना वाटते की, उत्तरे न देता आणि कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता ते सहज निसटू शकतात. पण यावेळी तसे होणार नाही. देशातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळायलाच हवा, असे मानणाऱ्या प्रत्येक देशभक्ताने पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर होणाऱ्या धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावे.- राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा.ठाकरे जंतरमंतरवरशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे मंगळवारी रात्री दिल्लीत पोहोचले. त्यांनी जंतरमंतरवर जात ‘सीजेपी’चे प्रमुख अभिजित दीपके याची भेट घेतली आणि उपस्थित आंदोलकांशी संवाद साधला. उद्या (ता. २२) ते खासदार संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेणार आहेत..आंदोलनाची गुप्तताकाँग्रेसच्या नेत्यांनी आंदोलनाबाबत गोपनीयता पाळली. संसद भवनाच्या परिसरातून दुपारी अडीच ते तीनच्या सुमारास पक्षाचे खासदार टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडले.पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ‘१० राजाजी मार्ग’ येथील निवासस्थानी खासदार जमा झाले. खर्गे यांचा ८४ वा वाढदिवस असल्यामुळे सर्व नेते त्यासाठीच एकत्र आले असल्याची चर्चा होती..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.खर्गे यांच्या निवासस्थानी जमल्यानंतर सर्व नेते थेट लोककल्याण मार्गावर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाकडे निघाले. राजाजी मार्गापासून हाकेच्या अंतरावर अकबर मार्गाच्या कोपऱ्यावर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा मागचा भाग आहे. काँग्रेसचे नेते अकबर मार्गाजवळ पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी अडविले. यानंतर त्याच ठिकाणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाबद्दल कोणालाही पूर्वकल्पना नव्हती. या आंदोलनाने सुरक्षा यंत्रणांसोबतच प्रसारमाध्यमांनाही आश्चर्याचा धक्का दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.