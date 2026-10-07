राहुल गांधी-प्रियंका गांधींच्या अडचणी वाढल्या; आकाशवाणी भवनातील ठिय्याप्रकरणी FIR दाखल

Rahul Gandhi FIR: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीने मंगळवारी मोर्चा काढला. संसद भवन परिसरातून सुरू झालेला हा मोर्चा निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे जाणार होता. मात्र, पोलिसांनी मोर्चा अडवल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह काही खासदार आकाशवाणी भवनात गेले. त्यानंतर दोघांनीही तिथे तब्बल आठ तास ठिय्या दिला. अखेर पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. आता याच प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी कारवाई केली आहे. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षातील काही नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आकाशवाणी भवनात जबरदस्तीने प्रवेश केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. .मंगळवारी ६ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इंडिया आघाडीतील इतर नेते संसद भवन परिसरातून निवडणूक आयोगाच्या दिशेने निघाले होते. आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन आपला विरोध नोंदवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना रस्त्यातच रोखलं. त्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह काही खासदार आकाशवाणी भवनात दाखल झाले. आकाशवाणी भवनात गेल्यानंतर हे नेते बराच वेळ तिथेच बसून राहिले. जवळपास आठ तासांनंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. काही तासांनी त्यांची सुटका करण्यात आली..Rahul Gandhi : ‘एकाही देशद्रोह्याला सोडणार नाही’, राहुल गांधी यांच्या टार्गेटवर कोण? सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ.दरम्यान, या आंदोलनासंदर्भात विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांविरोधात पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या आधारे आता एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. आकाशवाणी भवनातील आंदोलन रात्रीपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं पोलिसांनी आधीच सांगितलं होतं. आंदोलकांनी परिसर सोडावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. तसंच, परिसर रिकामा न करणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. त्यानंतर आंदोलन सुरू असतानाच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इंडिया आघाडीतील इतर नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं..Rahul Gandhi MPSC Students Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा; म्हणाले, ‘आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी’.राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन विरोध नोंदवायचा असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, आपल्याला तिथे जाण्यापासून रोखलं जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिलं. संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने आयोगासोबत भेटीसाठी वेळ मागितला नव्हता, असं आयोगाने स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.