Rahul Gandhi: आरक्षणाची मर्यादा वाढवू; बिहारमधील बैठकीत राहुल गांधी यांचे आश्‍वासन

Bihar Elections 2025: बिहार निवडणुकीसाठी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक; राहुल गांधी यांनी आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचे आश्‍वासन दिले. संपूर्ण देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याचे आणि प्रत्येक समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचेही त्यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
उज्ज्वल कुमार

पटणा : स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच बिहारमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत बुधवारी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराचे रणशिंग फुंकण्यात आले.

