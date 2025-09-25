उज्ज्वल कुमारपटणा : स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच बिहारमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत बुधवारी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराचे रणशिंग फुंकण्यात आले. .बिहारमध्ये सत्तेत आल्यास आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावेळी दिले. ज्यांची जेवढी लोकसंख्या त्यांना तेवढे प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, असे राहुल यांनी यावेळी जाहीर केले..PM Modi Speech : आईवरील टीकेमुळे मनापासून व्यथित, पंतप्रधानांची भावना; राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेसवर जोरदार टीका.काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, सध्याची ५० टक्के आरक्षणाची भिंत आम्ही पाडू. ज्यांची जितकी लोकसंख्या, त्यांना तितका वाटा मिळालाच पाहिजे, यासाठी निर्णय घेऊ. सध्याच्या सरकारने असे केलेले नसले तरी आम्ही सत्तेत आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले..‘‘संपूर्ण देशात जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक जातीला आपला लोकसंख्येतील वाटा समजू शकेल आणि त्यांना योग्य हक्क मिळू शकेल,’’ असा दावा राहुल यांनी केला. अतिमागास वर्गातील लोकांसाठी दहा कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून याचा मसुदाही अतिमागास वर्गातील व्यक्तींनीच तयार केला असल्याचे राहुल यांनी सांगितले..‘‘हा दहा कलमी कार्यक्रम म्हणजे अतिमागासांचा आवाज आहे आणि आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही तो प्रत्यक्षात आणू. ही आमची हमी आहे. पहिल्यांदा तो बिहारमध्ये तो अंमलात आणू आणि नंतर देशभरातही त्याची अंमलबजावणी करू,’’ असे आश्वासन राहुल यांनी दिले..दरम्यान, बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव म्हणाले की, आमचे उद्दिष्ट अतिमागासांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आहे. त्यासाठी आम्ही आमच्या संकल्पपत्रात गरज भासल्यास सुधारणा करू. सामाजिक न्यायाबरोबरच आता आर्थिक न्यायाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. बिहारमध्ये सत्तेत आल्यास वंचित आणि मागासांना सत्तेत भागीदार बनवू , असे आश्वासनही त्यांनी दिले..पाटण्यात सुमारे साडेचार तास चाललेल्या बैठकीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह देशभरातील काँग्रेसचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या ५१ प्रतिनिधींनी बिहार निवडणुकीसह राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर चर्चा केली. त्यानंतर राजकीय ठराव मंजूर करण्यात आला आणि बिहारच्या मतदारांसाठी आवाहन जारी करण्यात आले. काँग्रेस शासित तीन राज्यांचे मुख्यमंत्रीही या बैठकीत सहभागी झाले होते..Premium| Rahul Gandhi Agitation: राहुल गांधींच्या आक्रमक आंदोलनामुळे मोदी सरकार दबावाखाली. मात्र त्याचा थेट फायदा काँग्रेसऐवजी मित्रपक्षांना मिळताना दिसतो.राहुल म्हणाले...बिहारमध्ये ‘एनडीए’ सरकारने केवळ जनतेचा वापर केलाआम्ही ‘एनडीए’ सरकारचा खरा चेहरा समोर आणूभाजप देशात फूट पाडत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.