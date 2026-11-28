डिलिमिटेशन विधेयकावरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भाजपाला लोकसभेच्या ८५० जागा का हव्या आहेत, असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघांची पुनर्रचना करून देशाचा निवडणूक नकाशाच बदलण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. तसेच विरोधकांचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघांचं प्रतिनिधित्व कमी करण्यासाठी ही प्रक्रिया वापरली जाऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली..दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी बोलत होते. यावेळी त्यांनी निवडणुकीतील कथित मतचोरीचा मुद्दाही उपस्थित केला. गेल्या दहा वर्षांपासून भाजप निवडणुका जिंकण्यासाठी मतचोरी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भाजप आता नवा मार्ग शोधत असल्याचंही ते म्हणाले..Delimitation Bill Rahul Gandhi : डिलिमिटेशनच्या विरोधात राहुल गांधींच्या बाजूने राहणाऱ्या पक्षांची यादी आली समोर, विरोधात जाणाऱ्यां पक्षांची यादीही समोर.राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही सरकारला घेरलं. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झालं असून त्याची अंमलबजावणी सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागांमध्येही करता येऊ शकते, असं ते म्हणाले. मग लोकसभेतील जागांची संख्या ८५० करण्याची गरज का पडत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.त्यांच्या मते, लोकसभेच्या जागा वाढवल्यानंतर मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यासाठी सरकारला मोठी संधी मिळेल. यामुळे निवडणुकीच्या नकाशाची नव्याने रचना करता येईल. भाजपला अनुकूल ठरेल अशा पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या सुमारे १४ कोटी लोकांबाबत आयोगाने अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला. जर इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार अपात्र होते, तर २०२४ ची निवडणूक वैध कशी मानायची, असा सवाल त्यांनी केला. या दाव्याबाबत निवडणूक आयोगाला विचारलं असताना त्यांनी अद्यापही स्पष्टीकरण दिलं नाही, असंही ते म्हणाले..MK Stalin Rahul Gandhi : शरद पवार यांच्यानंतर स्टॅलीन यांनीही राहुल गांधींची साथ सोडली? DMK इंडिया आघाडीच्या बैठकीला राहणार गैरहजर.जम्मू-काश्मीर, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील निवडणूक प्रक्रियेवरही त्यांनी आक्षेप घेतले. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही राहुल गांधी यांनी गंभीर आरोप केले. त्यांच्याबाबत आपल्याकडे काही माहिती असून ती लवकरच सार्वजनिक करू, असं ते म्हणाले. भाजपला देशातील निवडणूक व्यवस्था त्यांच्या सोयीने बदलता येणार नाही, असं सांगत राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला विरोध कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.