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Rahul Gandhi: निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न ;चौदा कोटी मतदारांना अवैध ठरविल्याचा राहुल यांचा आरोप

Rahul Gandhi Questions 2024 Lok Sabha Election Validity : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील १४ कोटी मतदारांच्या नोंदींवर राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी टीका केली.
Rahul Gandhi addresses the India Summit 2026 in Hyderabad, raising questions over the Election Commission and the validity of the 2024 Lok Sabha elections.

Rahul Gandhi addresses the India Summit 2026 in Hyderabad, raising questions over the Election Commission and the validity of the 2024 Lok Sabha elections.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हैदराबाद,: ‘‘लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या १४ कोटी नागरिकांना निवडणूक आयोगाने अस्तित्वात नसलेले मतदार किंवा मतदान न केलेले मतदार ठरविले असेल, तर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक वैध कशी मानायची,’’ असा थेट सवाल काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला. हैदराबाद येथे आयोजित ‘भारत समिट’मध्ये बोलताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली.

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