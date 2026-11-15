Rahul Gandhi: निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न ;चौदा कोटी मतदारांना अवैध ठरविल्याचा राहुल यांचा आरोप

हैदराबाद,: ‘‘लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या १४ कोटी नागरिकांना निवडणूक आयोगाने अस्तित्वात नसलेले मतदार किंवा मतदान न केलेले मतदार ठरविले असेल, तर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक वैध कशी मानायची,’’ असा थेट सवाल काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला. हैदराबाद येथे आयोजित ‘भारत समिट’मध्ये बोलताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली. .‘‘२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या अंदाजे १४ कोटी मतदारांना काही महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात नसलेले मतदार किंवा मतदान न केलेले मतदार ठरविण्यात आले. हा आकडा देशातील एकूण मतदारांच्या अंदाजे १३ टक्के आहे. पान २ वरएवढ्या मोठ्या संख्येने मतदारांना अवैध ठरविले जात असेल, तर त्या निवडणुकीची वैधता कशी टिकू शकते,’’ असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला...राहुल म्हणाले, ‘‘देशातील लोकशाहीच्या ऱ्हासाला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरुवात झाली. तत्कालीन निवडणुकीत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल घडले. राजकीय व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतण्यात आला. त्याआधी निवडणुकांमध्ये अटीतटीच्या लढती आणि आघाडी सरकारची परंपरा होती. मात्र, २०१४ नंतर निवडणूक व्यवस्थेचे स्वरूपच बदलले. संपूर्ण व्यवस्थाच मुळापासून बदलण्यात आली. या बदलांचे गांभीर्य विरोधकांना समजण्यासाठी जवळपास दशकभराचा कालावधी लागला.’’.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यातील कथित जवळिकीवरूनही राहुल गांधी यांनी सरकारला लक्ष्य केले. ‘‘भाजप सत्तेत येण्यापूर्वी जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत अदानी यांचे स्थान ६०० वे होते. मात्र, त्यानंतर ते जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत बनले. राजकारण आणि उद्योगविश्व यांच्यातील अभद्र युतीमुळेच ही प्रगती झाली. .अदानी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील सीमारेषाच आता पुसली गेली आहे. गेल्या दशकात भाजपची मालमत्ता अकरापट वाढली असून, पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर लाभ होत आहे. राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होत आहे. भाजप लोकशाही संस्थांना कमकुवत करीत आहे. विरोधकांची पारंपरिक राजकीय संवादाची पद्धत आता प्रभावी ठरत नसल्याने काँग्रेसला सत्ताधारी पक्षाचा मुकाबला करण्यात अडचणी येत आहेत,’’ असे राहुल म्हणाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेतून हटविण्याचा काँग्रेसचा निर्धार आहे. भाजप नेतृत्वावरील दबाव वाढत असून, या राजकीय संघर्षात विरोधकांचा विजय निश्चित आहे.-राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेतेनवी दिल्ली : हैदराबाद येथील ‘भारत समिट २०२६’वरून भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी शनिवारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी नेटवर्क’ आणि ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’शी संबंधित आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींना या परिषदेसाठी निमंत्रित केल्याबद्दल त्रिवेदी यांनी स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.