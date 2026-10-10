तरुणांनो, मला तुमचा अभिमान! दिल्लीतील आंदोलनावर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया; मोदी सरकारला दिला थेट इशारा, काय म्हणाले?

दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र, जंतरमंतरवर पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड सुरू केली आहे. या घडामोडींवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया देत सरकारवर निशाणा साधला आहे. देशातील तरुणांचा मला अभिमान आहे. आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत, असा संदेश राहुल गांधी यांनी दिला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली..ते म्हणाले, “मी नरेंद्र मोदी, आरएसएस आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरोधात एका दशकाहून अधिक काळापासून लढत आहे. माझ्या विरोधकांना मी जितक्या चांगल्या प्रकारे समजतो, तितक्याच चांगल्या प्रकारे एखादी व्यक्ती आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला समजत असेल. मी त्यांना आतून ओळखतो. त्यांच्या प्रत्येक खेळीची मला माहिती आहे.” हे लोक घाबरट आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार आणि अजित डोवाल हे खलनायक आहेत. आता ते हळूहळू घेरले जात आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली..Rahul Gandhi Vote Theft : 'राष्ट्रपतींनी मतचोरीचे आरोप फेटाळले नाहीत, उलट मागितले पुरावे'; राहुल गांधींचा मोठा दावा, CEC ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याचीही केली मागणी.पुढे बोलताना त्यांनी मोदी सरकारला थेट इशारा दिला. “तुम्हाला जे करायचं आहे, ते करा. जितके पोलीस बोलवायचे आहेत, तितके बोलवा. १० हजार, २० हजार किंवा ५० हजार; तुम्हाला हवे तितके पोलीस बोलवा. सर्व नेत्यांना अटक करा. सर्व तरुणांना अटक करा. आम्हा सर्वांनाच अटक करा. घाबरू नका. आम्ही तुम्हाला चारही बाजूंनी घेरत आहोत आणि आम्ही मागे हटणार नाही,” असं ते म्हणाले..“आम्हाला जी माहिती हवी आहे, ती आमच्याकडे आधीपासूनच आहे. आम्ही आमच्या संविधानाचं रक्षण करू आणि हिंदुस्थानच्या जनतेचं संरक्षण करू. गेल्या १० ते १५ वर्षांत देशात जे काही घडलं, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. देशातील तरुणांनो, मला तुमचा अभिमान आहे. तुमचं आंदोलन सुरू ठेवा. आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत. या सरकारला आणि आपल्या संविधानावर हल्ला करणाऱ्यांना पराभूत करू,” असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं.. Rahul Gandhi : देशाला बदनाम करण्याचं काम सुरू आहे”; परिणय फुके यांचा राहुल गांधींवर निशाणा.दरम्यान, दिल्लीत सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान सीजेपीचे नेते अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना विमानातूनच ताब्यात घेतलं. मुंबई, पुणे आणि बंगळुरूमध्येही आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. आंदोलन दिल्लीत पोहोचू नये म्हणून रेल्वे आणि मेट्रो सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.