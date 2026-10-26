Rahul Gandhi reply to Delhi traders : "मोदींना सांगा 'आरोपी नंबर ४' ला हटवा, ३० सेकंदांत आंदोलन थांबवतो!"; १० हजार कोटींच्या नुकसानीच्या पत्रावर राहुल गांधींची थेट अट

दिवाळीच्या खरेदीच्या हंगामात १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर होणारी विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीची महासभा पुढे ढकलावी, या दिल्लीतील व्यापारी संघटनांच्या मागणीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक आणि अनपेक्षित शब्दांत उत्तर दिले आहे.."तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगा की, त्यांनी 'आरोपी नंबर ४' म्हणजेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे; पुढच्या ३० सेकंदांत आमचे आंदोलन थांबेल," अशी थेट अटच राहुल गांधी यांनी व्यापाऱ्यांसमोर ठेवली आहे. राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा थेट 'आरोपी नंबर ४' असा उल्लेख केल्याने देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे..मतदार याद्यांच्या विशेष फेर तपासणीत (SIR) झालेल्या कथित गैरप्रकारांविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी 'इंडिया' आघाडीने १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली आहे..Family Dispute Murder in Jalgaon : बहिणीच्या नवऱ्यानेच केला २१ वर्षीय मेहुण्याचा काटा काढत खून; जळगावमधील थरारक घटना.व्यापाऱ्यांनी पत्रात नेमकी काय भीती व्यक्त केली होती?दिवाळी आणि धनत्रयोदशीच्या तोंडावर होणाऱ्या या आंदोलनामुळे दिल्लीतील बाजारपेठा ठप्प होतील, अशी भीती व्यक्त करत 'चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री'चे (CTI) अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी राहुल गांधी यांना पत्र लिहिले होते. रामलीला मैदानाच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात चांदणी चौक, सदर बाजार, चावडी बाजार आणि काश्मिरी गेट यांसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या घाऊक व किरकोळ बाजारपेठा आहेत. ६ नोव्हेंबरला धनत्रयोदशी आणि ८ नोव्हेंबरला दिवाळी असल्याने या काळात सुमारे २५ हजार कोटींची उलाढाल होते. मात्र, १ नोव्हेंबरच्या आंदोलनामुळे पोलिसांनी रस्ते बंद केले आणि मेट्रो सेवा रोखली, तर ग्राहक बाजारात फिरकणार नाहीत आणि व्यापाऱ्यांना तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसेल; त्यामुळे हे आंदोलन १० नोव्हेंबरनंतर घ्यावे, अशी विनंती व्यापाऱ्यांनी केली होती..Moral Policing Horror in Kolkata : १८ वर्षीय मुलासह वडिलांना विवस्त्र करून फिरवले; कोलकातामधील या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेने खळबळ!.रस्ते आणि मेट्रो सरकारने बंद केलीव्यापाऱ्यांच्या या पत्राला सोमवारी 'एक्स'वरून (ट्विटर) उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी सर्व खापर केंद्र सरकारवर फोडले. "दिल्लीतील प्रत्येक व्यापाऱ्यावर आमचे प्रेम आहे आणि तुमची अडचण आम्ही समजून घेत आहोत. पण मेट्रो कोणी बंद केली? रस्ते कोणी सील केले आणि राजधानीला कुलूप कोणी लावले? हे सर्व सरकारने केले आहे," असा पलटवार राहुल गांधी यांनी केला. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "जेव्हा देशात नागरिकांचे मतच चोरीला जाते, तेव्हा काहीच सुरक्षित उरत नाही. ना तुमचे दुकान सुरक्षित राहील, ना तुमची बचत, ना तुमच्या मुलांचे भविष्य! त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगावे की त्यांनी आरोपी नंबर ४ ज्ञानेश कुमार यांची हकालपट्टी करावी, आमचे आंदोलन ३० सेकंदांत मागे घेतले जाईल.".१ नोव्हेंबरच्या आंदोलनावर विरोधक ठामदरम्यान, यापूर्वी कनॉट प्लेस आणि जंतरमंतर परिसरात कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे स्थानिक दुकानदारांचे दररोज ५ ते ७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार व्यापाऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने जंतरमंतरवरील आंदोलनांची परवानगी रद्द करून रामलीला मैदानाचा पर्याय दिला होता. आता राहुल गांधी यांनी दिलेल्या या थेट प्रत्युत्तरावरून १ नोव्हेंबरचे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले असून सणासुदीच्या काळातच दिल्लीत मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.