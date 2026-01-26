देश

Republic Day Parade : प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये राहुल गांधींना मागे बसवल्यामुळे वाद, काँग्रेस नेत्याचा पारा चढला अन्...

Opposition Leader India : प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये राहुल गांधींना मागील रांगेत बसवल्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला. काँग्रेस खासदार तारिक अन्वर यांनी याला प्रोटोकॉलचा भंग असल्याचे म्हटले.
Opposition leader Rahul Gandhi seated during the Republic Day Parade as Congress questions protocol norms followed by the government.

Opposition leader Rahul Gandhi seated during the Republic Day Parade as Congress questions protocol norms followed by the government.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित परेडमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या बसण्याच्या व्यवस्थेवरून वाद निर्माण झाला. काँग्रेस खासदार तारिक अन्वर यांनी राहुल गांधींना पुढच्या रांगेत का बसवले नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "राहुल गांधींना प्रजासत्ताक दिनी पुढच्या रांगेत बसवले नव्हते. हे दुःखद सत्य आहे. विरोधी पक्षनेत्यासाठी हा एक प्रोटोकॉल आहे.त्याला शॅडो पंतप्रधान म्हणूनही ओळखले जाते."

Loading content, please wait...
Republic Day
Congress
Rahul Gandhi
Narendra Modi

Related Stories

No stories found.