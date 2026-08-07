Rahul Gandhi Video: कारच्या 'फ्यूल टँक'ची कॅप उघडली अन् सरकारवर बरसले! राहुल गांधींचा E20 वर व्हिडीओ

E20 Petrol: देशभरात सध्या E20 पेट्रोलवरुन सरकारवर ताशेरे ओढले जात आहेत. E20 किंवा त्यापेक्षा जास्त इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलमुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होत असल्याचा दावा केला जातोय. सरकारने मात्र हे आरोप फेटाळून लावलेले आहेत. आता लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर सडकून टीका केलीय..राहुल गांधींनी सोशल मीडियातल्या अधिकृत अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ पोस्ट केलाय. त्यात ते वाहनाच्या इंधन टाकीची कॅप उघडताना दिसून येत आहेत. ते म्हणतात, सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि वाहनचालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केल्यामुळे गाड्यांच्या इंजिनचे आयुष्य कमी होत असून वाहनांच्या मायलेजवरही त्याचा अत्यंत वाईट परिणाम होत आहे..राहुल गांधी पुढे म्हणतात, या बदलाच्या माध्यमातून सरकार सामान्य जनतेच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकत आहे. परंतु, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नक्की काय फायदा मिळतोय, याचे कोणतेही स्पष्ट आणि ठोस उत्तर सरकारकडून दिले जात नाही..केंद्र सरकारच्या 'E20 पेट्रोल' धोरणावर राहुल गांधींनी अत्यंत तिखट शब्दांत टीका केलीय. 'दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है" अशा शब्दांत त्यांनी केंद्रावर आसूड ओढला. असं असलं तरी केंद्र सरकारने यापूर्वीच E20 पेट्रोल पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.