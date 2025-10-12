Rahul Gandhi: नारीशक्ती’च्या दाव्यातील फोलपणा उघड; महिला पत्रकारांना डावलल्यावरून राहुल गांधी यांची केंद्रावर टीका

नवी दिल्ली : भारत दौऱ्यावर आलेले अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्तक्की यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावरून राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तीव्र टीका केली आहे..पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना डावलण्याचा प्रकार केंद्र सरकारचा नारी शक्तीच्या करण्यात येणाऱ्या दाव्यातील फोलपणा उघड करणारा आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. तर अन्य विरोधी पक्षांनीही सरकारवर शरसंधान केले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया ‘एक्स’वरील संदेशाद्वारे टीकास्त्र सोडले. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून म्हटले, की मोदीजी, जेव्हा आपण महिला पत्रकारांना एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमातून वगळले जाण्याची परवानगी देता, तेव्हा आपण एकार्थाने देशातील प्रत्येक महिलेला हे सांगत असता की आपण त्यांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्यासाठी सक्षम नाही आहात. .आपल्या देशातील महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान सहभागाचा अधिकार आहे. अशा भेदभावाबद्दल तुमचे मौन ‘नारी शक्ती’च्या तुमच्या घोषणांतील पोकळपणा उघड करते. काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी वद्रा यांनीही पंतप्रधानांवर टीकेची झोड उठवली..सरकारने अशा अपमानजनक परिस्थितीस परवानगी का दिली? असा सवाल त्यांनी केला. पंतप्रधान मोदीनी स्पष्ट करावे, की तालिबान सरकारच्या मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना का वगळण्यात आले. महिलांच्या अधिकारांविषयीचे दावे केवळ निवडणुकीपुरते घोषवाक्य आहेत का?, अशीही उपरोधिक विचारणा त्यांनी केली..माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही याच मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. चिदंबरम यांनी म्हटले, की जेव्हा महिला पत्रकारांना बाहेर ठेवण्यात आले, तेव्हा पुरुष पत्रकारांनी निषेध म्हणून बाहेर पडायला हवे होते. ही घटना स्तब्ध करणारी आहे. तर, महुआ मोईत्रा यांनी ही घटना प्रत्येक भारतीय महिलेचा अपमान करणारी असल्याची टिपणी केली..Amir Khan Muttaki: पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना का आमंत्रित केले नाही? अखेर अफगाणिस्तानच्या मंत्र्यांनी दिले उत्तर, म्हणाले... .त्यांनी म्हटले, की सरकारने तालिबान मंत्र्यांना महिला पत्रकारांना बाहेर ठेवण्याची परवानगी देऊन देशातील प्रत्येक महिलेचा अपमान केला आहे. हा लज्जास्पद आणि कणाहीन निर्णय आहे. दरम्यान, या घटनाक्रमावर परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, काल अफगाण परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्रालयाचा कोणताही हस्तक्षेप किंवा सहभाग नव्हता. तसेच, महिला पत्रकारांना त्या परिषदेत सहभागी न होऊ देण्याचा निर्णय मंत्रालयाचा नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.