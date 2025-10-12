देश

Rahul Gandhi: नारीशक्ती’च्या दाव्यातील फोलपणा उघड; महिला पत्रकारांना डावलल्यावरून राहुल गांधी यांची केंद्रावर टीका

Rahul Gandhi’s Criticism of Modi and Government: भारत दौऱ्यावर आलेले अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्तक्की यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावरून राजकारण तापले आहे.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : भारत दौऱ्यावर आलेले अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्तक्की यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावरून राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तीव्र टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
political
PM Narendra Modi
Rahul Gandhi government criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com