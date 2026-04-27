WagonRमधून आले अन् थेट शीशमहालात गेले; राहुल गांधींचा केजरीवालांवर निशाणा

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे वातावरण तापलं आहे. त्यातच आम आदमी पार्टीच्या ७ राज्यसभा खासदारांनी भाजप प्रवेश केल्यानं अरविंद केजरीवाल यांना धक्का बसला आहे. आता काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 'शीशमहल'चा उल्लेख करत टीका केलीय. राहुल गांधी यांनी कोलकात्यात एका रॅलीत बोलताना म्हटलं की, केजरीवाल यांनी वेगळ्या राजकारणाचं आश्वासन दिलं होतं. पण केजरीवाल त्यांच्या वॅगन आरने आले आणि कोट्यवधींच्या काचेच्या महालात रहायला गेले. Rahul Gandhi remarks on Kejriwal spark debate over political image.राहुल गांधी म्हणाले की, केजरीवालांनी नव्या प्रकारच्या राजकारणाची चर्चा केली. अगदी खांबावरही चढले होते. लाल रंगाचं स्वेटर घातलं होतं. तुम्हाला आठवतं का? लहानश्या वॅगन आरमधून आले होते. तिथून थेट काचेच्या महालातील पार्किंगमध्ये गेले. कोट्यवधींचं घर, भ्रष्टाचार, प्रदूषण केलं.शीला दिक्षीत यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवलं होतं ते संपवलं. रस्ते बनवले होते, पूल बांधले होते ते सगळं संपवलं..आता आपचे नाही तर भाजपचे खासदार; राघव चड्ढांसह ७ जणांबाबत राज्यसभेची अधीसूचना जारी.विरोधी पक्षांकडून केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला शीशमहल म्हटलं जात असे. केजरीवाल यांनी हा बंगला उभारण्यासाठी कोट्यवधि रुपयांचा खर्च केल्याचा आरोप आहे. नुकतंच दिल्लीचे मंत्री प्रवेश साहिब सिंह यांनीही केजरीवाल यांच्यावर नवा शीशमहल बनवल्याचा आरोप केला होता..प्रवेश सिंह यांनी लोधी रोडवरील काही फोटो शेअर केले होते. त्या बंगल्याला शीशमहल २ असंही प्रवेश यांनी म्हटलं होतं. मात्र माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दावा फेटाळून लावत ते फोटो केजरीवालांच्या घराचे नाही तर इंटरनेटवरून डाऊनलोड केलेल असल्याचं म्हटलं होतं.