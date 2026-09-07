देश

Rahul Gandhi: ‘एमपीएससीवर भाजपचा कब्जा, विश्वासार्हता उद्ध्वस्त’; राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Rahul Gandhi Attacks BJP Government Over MPSC Credibility Crisis: एमपीएससीवरील कथित कब्जा, प्रश्नपत्रिका फुटणे, भरती रखडणे आणि शिक्षणावरील वाढता खर्च यावर राहुल गांधींची केंद्र-राज्य सरकारवर तीव्र टीका
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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या (एमपीएससी) घटनात्मक संस्थेवर कब्जा करत त्याच्या विश्वसनीयतेचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला.

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