लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. उद्योगपतींना रोजगारनिर्मिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या मोदींच्या वक्तव्यावर राहुल यांनी जोरदार टीका केली आहे. उद्योगपतींवर आरोप करण्याऐवजी पंतप्रधानांनी स्वतःच्या धोरणांकडे पाहावं, असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..दिल्लीमध्ये गुरुवारी FICCI च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी उद्योगपतींना काही प्रश्न विचारले होते. सरकारने करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या, व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले; तरीही त्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी केला होता. यावर शुक्रवारी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मोदींना प्रत्युत्तर दिलं..ते म्हणाले की, उद्योगपतींवर केलेले हे आरोप नसून देशात मक्तेदारी निर्माण करण्याचं आणि समान संधी संपवण्याचं सरकारचं स्वतःचं कबुलीजबाब आहे. राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, सरकारने विमानतळ, बंदरं, खाणी, जंगलं, वीज आणि कोळसा यांसारखी महत्त्वाची साधनं काही मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात दिली. मात्र, त्यातून सर्वसामान्यांसाठी किती रोजगार निर्माण झाले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..छोटे व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करतात. मात्र, नोटाबंदी आणि चुकीच्या GST धोरणांमुळे या क्षेत्राचं नुकसान झाल्याचा दावा राहुल यांनी केला. मोठ्या कंपन्यांमध्येही स्पर्धेचं वातावरण राहिलेलं नाही. मक्तेदारीमुळे रोजगारनिर्मिती कमी होते, वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि स्पर्धा संपते, असं ते म्हणाले..Rahul Gandhi Press Statement : केंद्रातील काही मंत्री आमच्या संपर्कात; पुढील आठ महिन्यांत परिणाम दिसतील, राहुल गांधींच्या खळबळजनक दाव्याने चर्चा.मोदींच्या भाषणावर टाळ्या न वाजल्याचा मुद्दाही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या धोरणांमुळे उद्योगपती, छोटे व्यापारी, महागाईचा सामना करणारा मध्यमवर्ग आणि बेरोजगार तरुण नाराज असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे पंतप्रधानांचं कौतुक करण्यासाठी कोणी उरलेलं नाही, असा टोला त्यांनी लगावला..Narendra Modi: माओवादाच्या छायेतून विकासाच्या नव्या पर्वाकडे; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गडचिरोलीत ३ हजार कोटींच्या २४६ प्रकल्पांचा शुभारंभ.दरम्यान, मोदी यांनी आपल्या भाषणात कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचा आणि करप्रणाली सोपी केल्याचा उल्लेख केला होता. तसेच १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर सवलतीचा दाखला देत उद्योगपतींनी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि रोजगार वाढवावेत, असं आवाहन केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.