Rahul Gandhi Accident: राहुल गांधींच्या ताफ्यातील गाड्यांचा अपघात! पाच वाहने आणि रुग्णवाहिकेची धडक

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ताफ्यातील गाड्यांचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर हा अपघात झाला असून या अपघातात राहुल गांधी सुखरूप असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या अपघातात काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते, अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील पूर्वांचल द्रुतगती मार्गावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ताफ्यातील वाहनांचा अपघात झाला. पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर द्रुतगती मार्गावर ९१ किलोमीटरच्या मैलखुणेजवळ पाच वाहने आणि एका रुग्णवाहिकेची धडक झाली. या अपघातात काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते, अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. राहुल गांधी सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क! मध्य रेल्वेवर वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा १५-२० मिनिटं खोळंबा.राहुल गांधी सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. ते सुलतानपूरला जात होते, जिथे त्यांना न्यायालयात हजर राहायचे होते. ते आज सकाळी दिल्लीहून लखनौला पोहोचले. लखनौहून सुलतानपूरला जात असताना पूर्वांचल द्रुतगती मार्गावर त्यांच्या ताफ्याचा अपघात झाला. या धडकेमुळे घटनास्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Mumbai Accident: चांदिवलीत अपघाताचा थरार! मद्यधुंद महिलेनं चौघांना उडवलं, भरधाव वेगात कार नेत २ दुचाकींना धडक दिली अन्... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.