Rahul Gandhi: न्याय मिळणे दलितांसाठी आत्मसन्मान: राहुल गांधी; वाय. पूरन कुमार यांच्या कुटुंबीयांची घेतली भेट

चंडीगड: ''हरियानाचे पोलिस अधिकारी वाय. पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी दोषी व्यक्तीवर कारवाई करणे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणे हा दलितांसाठी आत्मसन्मानाचा मुद्दा आहे,'' असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना अटक करावी, असेही आवाहन राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांना केले.

वाय. पूरन कुमार (वय ५२) हे २००१ तुकडीचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी होते. त्यांची रोहतकला पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी बदली झाली होती. त्यांची पत्नी हरियाना सरकारच्या परराष्ट्र सहकार्य विभागाच्या आयुक्त आणि सचिव आहेत. सात ऑक्टोबर रोजी पूरन कुमार घरातच मृतावस्थेत सापडले. यावेळी कुमार यांच्याजवळ चिठ्ठी सापडली असून त्यात काही अधिकाऱ्यांनी मानसिक आणि जातीवरून छळ केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद उमटत असताना आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पूरन कुमार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, कुमार यांच्याप्रति जाणीवपूर्वक जातीय भेदभाव करण्यात आला आणि मानसिक छळ करत त्यांच्या करिअरचे नुकसान केले.

मात्र राहुल गांधी यांचे वक्तव्य येण्यापूर्वी सोमवारी रात्री हरियाना सरकारने पोलिस महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांना रजेवर पाठवले. तत्पूर्वी रोहतकचे तत्कालिन पोलीस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया यांची बदली केली. हे दोन्ही अधिकारी पुरन कुमार यांच्या चिठ्ठीत नमूद केलेल्या आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी होत. राहुल गांधी आज सकाळी चंडीगडमध्ये पोचले आणि त्यांनी कुमार यांच्या पत्नी, आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार, दोन मुली आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांची भेट घेतली.

पोलिस अधिकाऱ्याने संपवले जीवनरोहतक: आयपीएस अधिकारी वाय. पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाला आज खळबळजनक वळण मिळाले. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान संदीप कुमार नावाच्या सहायक उपनिरीक्षकाने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. संदीप कुमार हे रोहतक सायबर सेलमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी स्वतःच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली. घटनास्थळावरून तीन पानाची चिठ्ठी आणि व्हिडिओ संदेश मिळाला असून यात वाय पूरन कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

संदीप कुमार यांच्या चिठ्ठीत म्हटल्यानुसार, ''मी सत्यासाठी आयुष्याचे बलिदान देत आहे. मी प्रामाणिकपणाच्या बाजूने उभा असल्याचा मला अभिमान असून देशाला जागे करण्यासाठी आवश्यक पाऊल उचलत आहे.'' त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ''पूरन कुमार हे भ्रष्ट अधिकारी होते आणि भ्रष्टाचार उघड होण्याच्या भीतीने त्यांनी आत्महत्या केली. पूरन कुमार यांनी त्यांच्या विरोधातील लाचखोरीच्या प्रकरणाला जातीय रंग देत आत्महत्या केली. त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप उघड झाल्याने पूरन कुमार यांची बदली झाली होती. मी त्यांच्या अंगरक्षकाला एका मद्य कंत्राटदाराकडून अडीच लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले होते.''या कंत्राटदाराने नंतर पोलिसांत फिर्याद दिली होती. त्यानंतर पूरन कुमार यांनी जातीय भेदभावाचा मुद्दा पुढे करून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला, असा दिवंगत संदीप कुमार यांचा दावा आहे.