देश

Rahul Gandhi: न्याय मिळणे दलितांसाठी आत्मसन्मान: राहुल गांधी; वाय. पूरन कुमार यांच्या कुटुंबीयांची घेतली भेट

Justice Is Self-Respect for Dalits: वाय. पूरन कुमार (वय ५२) हे २००१ तुकडीचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी होते. त्यांची रोहतकला पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी बदली झाली होती. त्यांची पत्नी हरियाना सरकारच्या परराष्ट्र सहकार्य विभागाच्या आयुक्त आणि सचिव आहेत. सात ऑक्टोबर रोजी पूरन कुमार घरातच मृतावस्थेत सापडले.
rahul gandhi
rahul gandhisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंडीगड: ‘‘हरियानाचे पोलिस अधिकारी वाय. पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी दोषी व्यक्तीवर कारवाई करणे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणे हा दलितांसाठी आत्मसन्मानाचा मुद्दा आहे,’’ असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना अटक करावी, असेही आवाहन राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांना केले.

Loading content, please wait...
Congress
Rahul Gandhi
Telangana
political
Chief Justice
Justice
Visit
Meeting
congress leader
Dalit organizations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com