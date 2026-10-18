‘मतचोरी’चा आरोप करूनही माझ्यावर मानहानीचा खटला नाही, कारण...; राहुल गांधींचा मोठा दावा!

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निवडणूक प्रक्रियेत घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. गोव्यातील मडगाव येथे एका सभेला संबोधित करताना त्यांनी मतचोरीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. देशात नेमकं काय सुरू आहे, हे आता जनतेपासून लपून राहिलेलं नाही, असंही राहुल गांधी म्हणाले..राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांच्या आरोपानुसार, ज्ञानेश कुमार मतचोरी करतात, अमित शाह ती प्रत्यक्षात आणतात, तर नरेंद्र मोदी पडद्यामागून संपूर्ण योजना आखतात. यावेळी त्यांनी आपल्याविरोधात दाखल असलेल्या मानहानीच्या खटल्यांचाही उल्लेख केला..Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.राहुल गांधी म्हणाले की, आपल्यावर ४५ हून अधिक मानहानीचे खटले दाखल आहेत. अमित शाह, नरेंद्र मोदी आणि इतर लोकांनी हे खटले दाखल केल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, नरेंद्र मोदी मतांची चोरी करतात, असं वारंवार सांगूनही या आरोपावरून आपल्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आलेला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यामागचं कारण सांगताना राहुल गांधी म्हणाले की, मतचोरीच्या आरोपावरून खटला दाखल झाला, तर संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होईल आणि त्यात संबंधित लोकच अडकतील, अशी त्यांना भीती आहे..Rahul Gandhi: अंकिता भंडारी प्रकरणात राहुल गांधींचं राष्ट्रपतींना पत्र, ''दुष्यंत गौतम राज्यपाल नको..''.मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये मतचोरी झाल्याचं आपण पुराव्यांसह दाखवून दिलं आहे, असा दावाही राहुल गांधी यांनी केला. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित यंत्रणांकडून काय भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले की, त्यांना शांतता मिळत नाही आणि ते रात्रीही झोपू शकत नाहीत. काँग्रेस पक्ष त्यांना कधी ना कधी जाब विचारणार आणि न्याय मिळवून देणार, असं त्यांनी म्हटलं. संविधानाचं रक्षण करणं हे काँग्रेसचं पवित्र कर्तव्य असल्याचं सांगत, मतचोरी म्हणजे संविधानावर हल्ला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.