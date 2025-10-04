Rahul Gandhi: चीनसारखी दडपशाही चालणार नाही; कोलंबियात राहुल गांधी यांचा इशारा

नवी दिल्ली : ‘‘भारतात लोकशाही प्रणालीवर चौफेर हल्ला होत आहे. भारतात १६-१७ भाषा, विविध धर्म, परंपरा आहेत. त्यांची जोपासना अन् अभिव्यक्तीला वाव देणे देशाच्या हितासाठी खूप महत्त्वाची बाब आहे. चीनसारखी दडपशाही अन् हुकूमशाही भारतात चालू शकत नाही,’’ असे मत काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कोलंबिया येथे बोलताना व्यक्त केले..राहुल गांधी सध्या दक्षिण अमेरिकेतील चार देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. कोलंबियातील मेडेलिन येथील विद्यापीठात ‘द फ्युचर इज टुडे’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. ते म्हणाले, की चीनच्या तुलनेत भारतामध्ये अधिक गुंतागुंतीची प्रणाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची बलस्थाने चीनपेक्षा खूपच भिन्न आहेत. भारतात तीन-चार उद्योगांनी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण राखण्याची कल्पना चुकीची आहे..भारतास प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा लाभल्याचे सांगून राहुल म्हणाले, की आधुनिक जगाला उपयुक्त ठरेल अशी गहन संकल्पनांची विचारप्रणाली भारतात आहे. आपली परंपरा, विचारशैलीचे योगदान भारत जगासाठी देऊ शकतो. मी भारताबाबत खूप आशावादी आहे. येथे अनेक धर्म, परंपरा, विविध भाषिक एकत्र नांदतात..या सर्व समाजघटकांत सुसंवाद आहे. प्रत्येकाला स्वतःचा अवकाश हवा असतो. लोकशाही प्रणालीत ती संधी मिळते. मात्र, त्याचवेळी भारतीय संरचनेतील त्रुटी अन् जोखमींवर भारताला मात करावी लागेल. येथील लोकशाही प्रणालीवर सध्या हल्ला होत आहे अन् ती धोक्यात आहे. ही सर्वांत मोठी जोखीम आहे..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.‘बजाज’, ‘हीरो’, ‘टीव्हीएस’चा अभिमान’ ‘‘कोलंबियामध्ये ‘बजाज’, ‘हीरो’, ‘टीव्हीएस’ कंपन्या कोलंबियात पाहून खूप अभिमान वाटला. या कंपन्या आपल्या नवकल्पना तेथे राबवित आहेत, हे प्रशंसनीय आहे. या कंपन्यांची दुचाकी उत्पादने कोलंबियात लोकप्रिय आहेत. यावरून भारतीय कंपन्या कंपूशाहीऐवजी नवोपक्रमांद्वारे यशस्वी होऊ शकतात हे सिद्ध होते,’’ असे मत यावेळी राहुल यांनी व्यक्त केले. त्यांनी ‘एक्स’वर कोलंबियातील ‘बजाज पल्सर मोटरसायकल कंपनी’समोर उभे राहून काढलेले छायाचित्र प्रसृत केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.