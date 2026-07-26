Rahul Gandhi: 'विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवण्याचा आदेश कोणी दिला?' राहुल गांधींचा अमित शहांना थेट सवाल; पत्र लिहून मागितले उत्तर

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. आपल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी २० जुलै रोजी जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात त्यांनी आंदोलकांविरुद्ध बळाचा वापर, पेलेट गनचा वापर आणि या कारवाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधी यांनी रविवारी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हे पत्र शेअर केले. .या घटनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी विचारले की, विद्यार्थ्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश कोणी दिले होते. पत्रात गांधी यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थी एका निष्पक्ष आणि उत्तरदायी शिक्षण प्रणालीच्या मागणीसाठी शांततेने आंदोलन करत होते. मात्र, त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्याऐवजी सुरक्षा दलांनी अंदाधुंद बळाचा वापर केल्याचा आरोप आहे. कारवाईदरम्यान अश्रुधूर आणि पेलेट गनचा वापर करण्यात आल्याने शेकडो विद्यार्थी जखमी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. .विद्यार्थी आंदोलन झालं, पण आता पुढं काय? कॉकरोच जनता पार्टीनं स्पष्ट केली भूमिका .इतकेच नव्हे तर, पोलीस अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थिनींवर हल्ला केला आणि जाणीवपूर्वक त्यांच्या गुप्तांगांना लक्ष्य केले, असा दावाही त्यांनी केला. राहुल गांधी म्हणाले की, कोणत्याही लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलने आवश्यक असतात. आंदोलकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि संवादाद्वारे त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी लिहिले..त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, अशा प्रकारची अमानुष हिंसा सर्व नियमांचे उल्लंघन करते आणि त्यामुळे देशात संतापाची लाट पसरली आहे. देशाचे भविष्य मानले जाणारे तरुण आणि विद्यार्थी, उत्तरे आणि जबाबदारीची मागणी करत आहेत. त्यांचा आवाज नक्कीच ऐकला जाईल. गृहमंत्री म्हणून, तुम्ही विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गनसह प्राणघातक बळाचा वापर करण्यास अधिकृत केले होते का? नसेल तर, कोणी केले? साध्या वेशात दिसणारे लोक विद्यार्थ्यांवर, पोलिसांवर किंवा स्वयंसेवकांवर लाठीचार्ज करत आहेत का? त्यांना तैनात करण्याचे आदेश कोणी दिले?.परीक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल होणार? उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना; PM मोदींची मोठी घोषणा.शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की, प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर पेलेट गनमुळे गंभीर जखमी झालेल्या लोकांचे फोटो आणि व्हिडिओ दाखवले जात आहेत. साहिल नावाच्या १९ वर्षीय विद्यार्थ्याचे उदाहरण देत त्यांनी लिहिले की, पेलेट गनच्या जखमांमुळे या तरुणाच्या एका डोळ्याची दृष्टी जाण्याचा धोका आहे. दिल्लीत तैनात असलेले सुरक्षा दल अंतिमतः त्यांच्याच आदेशानुसार काम करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.