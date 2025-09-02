Rahul Gandhi : मोदींविरोधात ‘हायड्रोजन बाँब’ फोडणार; राहुल यांचा घणाघात, बिहारमधील ‘व्होटर अधिकार यात्रे’चा समारोप

पाटणा : ‘‘मतांची चोरी म्हणजे अधिकारांची, आरक्षणाची, रोजगाराची, शिक्षणाची, लोकशाहीची आणि तरुणांच्या भवितव्याची चोरी आहे,’’ अशा शब्दांत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी टीका केली. महाआघाडीच्या बहुचर्चित ‘व्होटर अधिकार यात्रे’च्या समारोप सभेत ते बोलत होते. .‘‘हायड्रोजन बॉम्ब हा अणुबॉम्बपेक्षा मोठा असतो. महादेवपुरामध्ये (कर्नाटक) अणुबॉम्ब फोडला होता. आता हायड्रोजन बॉम्ब येणार असून त्यासाठी तयार रहा. या हायड्रोजन बॉम्बमुळे पंतप्रधान मोदी लोकांना आपला चेहरा दाखवू शकणार नाहीत,’’असा खळबळजनक दावाही राहुल यांनी यावेळी केला. मात्र हा ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ नेमका काय असेल, याचा खुलासा करण्याचे त्यांनी टाळले..पाटण्यातील ऐतिहासिक गांधी मैदानापासून ते आंबेडकर पार्कपर्यंत व्होटर अधिकार यात्रेची अंतिम फेरी काढून ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले. या वेळी आंबेडकर पुतळ्याजवळ झालेल्या सभेत यात्रेची औपचारिक सांगता झाली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते व विरोधी पक्ष नेते तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मा-ले) दीपांकर भट्टाचार्य, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यापूर्वीच यात्रेत सहभागी झाले होते, त्यामुळे आज या पक्षाचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. समारोप सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे उदाहरण देत बिहारमधील व्होट चोरी रोखण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्रात महायुतीकडून निवडणूक चोरण्यात आली. निवडणूक आयोग आणि भाजपने संगनमताने मतांची चोरी केल्याचे ते म्हणाले..मीही झुकणार नाही : तेजस्वी यादवराष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि भाजपवर एकत्रित हल्ला चढवून सूचक शब्दांत मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून स्वतःची दावेदारी अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, ‘‘ बिहारला फसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मोदींना ‘फॅक्टरी’ गुजरातमध्ये आणि ‘व्हिक्टरी’ (विजय) बिहारमध्ये हवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इतक्या वेळेस पलटी मारली की त्यांचा मेंदू चक्रावला आहे. आता ते अचेत अवस्थेत गेले आहेत. डबल इंजिन सरकारमधील एक इंजिन अपराधाचे तर दुसरे भ्रष्टाचाराचे आहे. मोदींनी आपल्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु अडवाणींना अटक करणाऱ्या लालूंचा मी मुलगा आहे. लालू झुकले नव्हते मी ही झुकणार नाही.’.पंतप्रधान मोदींना चोरीची सवय असून मत चोरीतून बिहारमध्ये निवडणूक जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. लोक सावध राहिले नाहीत तर मोदी, शहा बिहारला बुडवतील. समाजवादी विचारसरणीचे नितीशकुमार आज भाजप आणि संघाच्या झोळीत विसावले आहेत. परंतु संघ त्यांना कचराकुंडीमध्ये टाकेल.- मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे अध्यक्षराहुल गांधी, तेजस्वी यादव यांनी यात्रेच्या माध्यमातून क्रांतीची मशाल पेटविली आहे. मतचोरी करून कोणतेही सरकार सत्तेत येणार नाही.- खा. संजय राऊत, नेते शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरेमतचोरांचे सरदार चीनमध्ये बसले आहेत. राहुल यांच्या यात्रेला साथ द्या, महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये मतांची चोरी झाली ती बिहारमध्ये होऊ नये.- जितेंद्र आव्हाड, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.