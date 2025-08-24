देश
MP Rahul Gandhi: मतचोरी करू देणार नाही; फेरपडताळणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा ‘एनडीए’ला इशारा
Rahul Gandhi Warns NDA: सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण केल्यानंतर आता मोदी सरकारला निवडणूक आयोगाच्या मदतीने गरिबांची मते चोरायची आहेत. मात्र, ‘इंडिया’ आघाडी बिहारमध्ये हे होऊ देणार नाही. राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क दिला आहे. एसआयआर घटनाबाह्य आहे.
अरारिया (बिहार): ‘बिहारमधील विशेष मतदारयादी फेरपडताळणीच्या (एसआयआर) नावाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार (एनडीए) मते चोरण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आम्ही मते चोरू देणार नाही,’ असा इशारा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी दिला. बिहारमधल्या मतदार अधिकार यात्रेत संबोधित करताना त्यांनी हा इशारा दिला.