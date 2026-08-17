रायगडचा उद्योजक कुटुंबासह काशीला गेला, अचानक मृत्यू; पत्नी मुलानेही संपवलं आयुष्य, तिघांवर वाराणसीच्या घाटावर अंत्यसंस्कार

श्रावण महिन्यात वडिलांना काशी विश्वनाथाचं दर्शन घ्यायचं म्हणून मुलाने पूर्ण तयारी केली. कुठे रहायचं, कधी परत यायचं याचं नियोजन केलं होतं. वडिलांच्या इच्छेखातर ठरवलेली तीर्थयात्रा कुटुंबासाठी अखेरची ठरली. वाराणसीत गेल्यानंतर गंगा आरती, काशी विश्वनाथ दर्शन झालं पण त्यानंतर अचानक अशा काही घटना घडल्या की तिघांवरही वाराणसीतच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आता त्यांच्या अंत्यसंस्काराचा व्हिडीओ समोर आला आहे..रायगडमधील उद्योजक विशाल मुखर्जी हे पत्नी जया मुखर्जी आणि मुलगा इशान यांच्यासोबत वाराणसीला गेले होते. ५ ऑगस्टला कुटुंब मुंबईहून रवाना झालं. ७ ऑगस्टला ते वाराणसीत पोहोचले. लक्सा इथं त्यांनी एका होमस्टेमध्ये मुक्काम केला होता. काशी विश्वनाथाचं दर्शन घेऊन गंगा आरती केली. वाराणसीतील वेगवेगळ्या घाटांना भेटही दिली..झोपेतच घेतला अखेरचा श्वास! बॉलीवूड अभिनेत्रीचं २७ व्या वर्षी निधन, महिन्याभराने कुटुंबाने दिली माहिती.दरम्यान, विशाल मुखर्जी यांची प्रकृती अचानक बिघडली. ५६ वर्षीय विशाल यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर बीएचयू ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल केलं. तिथं विशाल यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्यांच्यावर पत्नी आणि मुलाने हरिश्चंद्र घाटावर अंत्यसंस्कार केले..विशाल यांच्यावर अंत्यसंस्कारानंतर पत्नी आणि मुलगा होमस्टेमध्ये परतले. त्यानंतर त्यांनी दरवाजा लावून घेतला तो उघडलाच नाही. होम स्टे संचालकांनी पोलिसांना बोलावून दरवाजा उघडला असता पत्नी आणि मुलगा मृतावस्थेत आढळून आले. पोलिसांना खोलीत विषाची बाटली आढळून आली. दोघांचेही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले..पोलिसांकडून या प्रकरणी अधिक तपास केला जात आहे. खोलीत अॅल्युमिनिअर फॉस्फाइडचे अंश आढळून आले आहेत. विशाल यांच्या मृत्यूनंतर पत्नी आणि मुलाने टोकाचं पाऊल उचलल्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद केली असून शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर पुढील तपास केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.