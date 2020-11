अर्णव अटक प्रकरण : 'हा तर लोकशाहीवरचा हल्ला'; अमित शहांनी केली आणीबाणीशी तुलना

रिपब्लिक चॅनेलचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना पोलिसांनी अटक केलं आहे. रायगड पोलिसांनी अर्णव गोस्वामी यांना मुंबई येथील घरातून ताब्यात घेत अटकेची कारवाई केली. पोलिसांकडे कोणतीही कागदपत्रं नसतानाही ही कारवाई केला जात असल्याचा आरोप रिपब्लिककडून करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या या कारवाईवर भाजपने आता आक्षेप घेत टीका केली आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारवाईबद्दल महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच आमदार आशिष शेलार यांनी देखील टीका केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीदेखील पत्रकार परिषद घेऊन या कारवाईवर टीका केली आहे.

अमित शहा यांनी म्हटलंय की, काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी पुन्हा एकदा लोकशाहीसाठी लज्जास्पद असं कृत्य केलं आहे. रिपब्लिक टिव्ही आणि अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधातील सत्तेचा वापर हा प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्यावरचा आणि लोकाशाहीच्या चौथ्या खांबावरचा हल्ला आहे. आणीबाणीची आठवण करुन देणाऱ्या या हल्ल्याचा स्वतंत्र माध्यमांसाठी निषेध करायलाच हवा आणि केला जाईलच.

Congress and its allies have shamed democracy once again.

Blatant misuse of state power against Republic TV & Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the 4th pillar of democracy.

It reminds us of the Emergency. This attack on free press must be and WILL BE OPPOSED.

— Amit Shah (@AmitShah) November 4, 2020