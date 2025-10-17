Train Blanket: ट्रेनमधील घाणेरड्या चादरींची समस्या दूर झाली! आता गाड्यांमध्ये दिसणार सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट, खासियत काय?

एसी कोचमध्ये प्रवास करणारे प्रवासी अनेकदा ब्लँकेटबद्दल तक्रार करतात. कधीकधी ते ब्लँकेट घाणेरडे असल्याची तक्रार करतात. तर कधीकधी टोचणारे ब्लँकेट प्रवाशांना त्रास देते. या समस्या कमी करण्यासाठी, रेल्वेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जयपूरच्या प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट असलेले कव्हर असलेले ब्लँकेट प्रदान केले आहेत. जयपूर-असरवा (अहमदाबाद) ट्रेनच्या एसी कोचपासून या उपक्रमाची सुरुवात झाली..केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, आतापर्यंत गाड्यांमध्ये कव्हरशिवाय ब्लँकेट दिले जात होते. प्रवाशांना अनेकदा ब्लँकेट स्वच्छ आहेत की नाही याबद्दल चिंता वाटत असे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रेल्वेने ब्लँकेट कव्हर सुरू केले आहेत. या कव्हरमध्ये जयपूरचे सुंदर सांगानेरी प्रिंट आहे. जे केवळ सुंदर दिसत नाही तर ब्लँकेट स्वच्छ आणि सुरक्षित देखील ठेवते. हा उपक्रम सध्या एक पायलट प्रोजेक्ट आहे. जर यशस्वी झाला तर तो देशभरातील गाड्यांमध्ये लागू केला जाईल..Pension Hike: राज्य सरकारची मोठी घोषणा! ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, आता किती रुपये मिळणार?.रिपोर्ट्सनुसार, ब्लँकेट कव्हर्स तयार करताना दोन गोष्टींचा विचार करण्यात आला होता. पहिले, दीर्घकाळ टिकेल असे कव्हर तयार करणे आवश्यक होते. दुसरे, ते धुणे सोपे व्हावे आणि प्रिंट फिकट होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक होते. सांगानेरी प्रिंट विशेषतः टिकाऊ आहे आणि वारंवार धुतल्यानंतरही त्याची चमक टिकवून ठेवते. हे कव्हर्स केवळ ब्लँकेट स्वच्छ ठेवणार नाहीत तर प्रवाशांना आराम देखील देतील..ब्लँकेट कव्हर व्यतिरिक्त, रेल्वेने प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी ६५ रेल्वे स्थानकांवर नवीन सुविधांचे उद्घाटन केले. यामध्ये लहान स्थानकांवर साइनबोर्ड, पूर्ण लांबीचे प्लॅटफॉर्म आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. लहान स्थानकांवरही प्रवाशांना मोठ्या स्थानकांसारख्याच सुविधा मिळाव्यात हे रेल्वेचे ध्येय आहे. .Post Office Service: आता पोस्टानं पाठवलेलं पत्र किंवा पार्सल लवकर पोहोचणार; पोस्ट ऑफिस नवीन सेवा सुरू करणार, अंमलजावणी कधी?.उत्तर पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी शशी किरण यांनी सांगितले की, रेल्वे अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत ₹४,००० कोटी खर्चून ७७ स्थानकांचे नूतनीकरण करत आहे. यापैकी पाच स्थानके पूर्णपणे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित स्थानकांवर काम वेगाने सुरू आहे. जयपूर, गांधीनगर आणि खातीपुरा सारख्या स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म, ट्रॅक आणि विद्युतीकरणाचे काम सुरू आहे. इतर स्थानकांवरही काम वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.