Train Blanket: ट्रेनमधील घाणेरड्या चादरींची समस्या दूर झाली! आता गाड्यांमध्ये दिसणार सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट, खासियत काय?

Train Sanganeri Blanket: आता गाड्यांमध्ये विविध राज्यांतील प्रसिद्ध प्रिंट असलेले ब्लँकेट दिले जातील. रेल्वे जयपूरच्या प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंटचा प्रचार करेल. प्रवाशांना सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट कव्हर मिळतील.
Vrushal Karmarkar
एसी कोचमध्ये प्रवास करणारे प्रवासी अनेकदा ब्लँकेटबद्दल तक्रार करतात. कधीकधी ते ब्लँकेट घाणेरडे असल्याची तक्रार करतात. तर कधीकधी टोचणारे ब्लँकेट प्रवाशांना त्रास देते. या समस्या कमी करण्यासाठी, रेल्वेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जयपूरच्या प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट असलेले कव्हर असलेले ब्लँकेट प्रदान केले आहेत. जयपूर-असरवा (अहमदाबाद) ट्रेनच्या एसी कोचपासून या उपक्रमाची सुरुवात झाली.

