LPG टंचाई टाळण्यासाठी रेल्वेचा मोठा निर्णय! अन्न आता इंडक्शन कुकरवर शिजवणार; स्वयंपाकघरात ‘फ्लेमलेस’ क्रांती

Iran Israel war impact India: इराण-इस्रायल युद्धाच्या परिणामांमध्ये भारतीय रेल्वे अग्निरहित स्वयंपाकघरांकडे वाटचाल करत आहे. ६०% अन्न इलेक्ट्रिक इंडक्शनवर शिजवले जात आहे. ज्यामुळे गॅसवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.
इराण-इस्रायल युद्धाची भीषणता जगभरात जाणवत आहे. यावर उपाय म्हणून भारतीय रेल्वे अग्निरहित स्वयंपाकघरांकडे वळत आहे. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) चे एजीएम आनंद कुमार झा यांनी सांगितले की, अलिकडच्या काळात आयआरसीटीसी त्यांचे बेस किचन अग्निरहित स्वयंपाकघरांकडे वळवत आहे. रेल्वेचा दावा आहे की, आयआरसीटीसी दररोज देशभरातील १.६ दशलक्ष लोकांना जेवण देत आहे. ही सेवा सध्या अखंडपणे सुरू आहे.

