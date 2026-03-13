LPG टंचाई टाळण्यासाठी रेल्वेचा मोठा निर्णय! अन्न आता इंडक्शन कुकरवर शिजवणार; स्वयंपाकघरात ‘फ्लेमलेस’ क्रांती

इराण-इस्रायल युद्धाची भीषणता जगभरात जाणवत आहे. यावर उपाय म्हणून भारतीय रेल्वे अग्निरहित स्वयंपाकघरांकडे वळत आहे. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) चे एजीएम आनंद कुमार झा यांनी सांगितले की, अलिकडच्या काळात आयआरसीटीसी त्यांचे बेस किचन अग्निरहित स्वयंपाकघरांकडे वळवत आहे. रेल्वेचा दावा आहे की, आयआरसीटीसी दररोज देशभरातील १.६ दशलक्ष लोकांना जेवण देत आहे. ही सेवा सध्या अखंडपणे सुरू आहे..आनंद झा यांनी सांगितले की, बेस किचनमध्ये सध्या ६० टक्के अन्न इलेक्ट्रिक इंडक्शन सिस्टीम वापरून तयार केले जात आहे. मसूर, तांदूळ आणि विविध भाज्यांचे ग्रेव्ही इलेक्ट्रिक सिस्टीमवर शिजवले जात आहेत. रोटी आणि इतर पदार्थ देखील याच पद्धतीने तयार केले जात आहेत. आयआरसीटीसीच्या बेस किचनमध्ये १००० लोकांना जेवण देण्यासाठी सरासरी एक सिलेंडर लागतो. .Gas Shortage: हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मोठा निर्णय! कमर्शियल सिलिंडरचा कोटा २० टक्के, पण 'यांनाच' मिळेल गॅस.ते पुढे म्हणाले की, सध्या एका बेस किचनसाठी स्वयंपाकघराच्या आकारानुसार अंदाजे २५ सिलेंडरची आवश्यकता असते. त्यांनी असा दावा केला की, सध्या या संदर्भात गॅसची कमतरता नाही. आयआरसीटीसी एक अशी प्रणाली विकसित करत आहे ज्यामध्ये बेस किचनच्या छतावर सौर पॅनेल बसवले जातील. ज्यामुळे पर्यायी इंधन वापरून अन्न शिजवता येईल..मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतातील गॅस संकट दूर करण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकार आता अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा आणि रशियासारख्या नवीन स्रोतांकडून अधिक एलपीजी मिळवत आहे. पुरवठा उपलब्ध असलेल्या आखाती प्रदेशातूनही खरेदी सुरू आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी याची घोषणा केली. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी आयातदार म्हणून, भारत सध्या मर्यादित पुरवठ्याच्या आव्हानाला तोंड देत आहे..सिलिंडरसाठी रांगेत असताना हृदयविकाराचा तीव्र झटका, ६६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू, कुटुंबियांकडून आर्थिक मदतीची मागणी....पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, भारत पूर्वी आपल्या एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ६०% गरजा आखाती देशांमधून आयात करत असे, परंतु आता खरेदीचे स्रोत वाढविण्यात आले आहेत. आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि उद्योगांना विक्री कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत जेणेकरून देशातील अंदाजे ३३३ दशलक्ष कुटुंबांना गॅसचा तुटवडा जाणवू नये. घरगुती एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि सिलिंडर वितरण चक्र तसेच आहे. स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्याभोवतीची भीती प्रत्यक्ष टंचाईपेक्षा ग्राहकांच्या चिंतेमुळे जास्त निर्माण होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.