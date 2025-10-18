Fake Crowd Videos: महत्त्वाची बातमी! स्थानकांवरील गर्दीचे जुने व्हिडिओ व्हायरल कराल तर खबरदार... रेल्वे प्रशासनाचा कडक इशारा

भारतीय रेल्वे आता खोडसाळ घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. रेल्वेशी संबंधित दिशाभूल करणारे व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या सोशल मीडिया हँडलवर कारवाई करण्याची योजना भारतीय रेल्वे प्रशासनाने आखली आहे. सणासुदीच्या काळात काही सोशल मीडिया हँडल जुने किंवा दिशाभूल करणारे व्हिडिओ प्रसारित करून प्रवाशांमध्ये गोंधळ आणि असंतोष पसरवत होते. .याबाबत रेल्वे प्रशासनाने असे म्हटले आहे की, त्यांनी अशा २० हून अधिक सोशल मीडिया हँडलची ओळख पटवली आहे आणि एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. रेल्वे २४ तास सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून अशा असामाजिक घटकांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. रेल्वेने सर्व सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना गर्दीच्या स्थानकांचे व्हिडिओ आणि इतर सामग्री तथ्ये पडताळल्याशिवाय शेअर करू नये, असे आवाहन केले आहे. .IRCTC New Rule : रेल्वेच प्रवाशांना मोठा दिलासा, 'तिकिट कॅन्सलेशनच्या फी'शिवाय बदलता येणार प्रवासाची तारीख.रेल्वे प्रवाशांना फक्त अधिकृत रेल्वे सूचना आणि X, Facebook, Instagram आणि YouTube @RailMinIndia वरील अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन करते. दिवाळी आणि छठपूजेसाठी उत्तर रेल्वेने व्यापक तयारी केली आहे. सणाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक आणि आनंद विहार सारख्या स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकिट विक्री थांबवण्यात आली आहे. स्थानकांवरील वाढत्या गर्दीला तोंड देण्यासाठी, एआय कॅमेऱ्यांनी सुसज्ज होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आले आहेत. .Train Blanket: ट्रेनमधील घाणेरड्या चादरींची समस्या दूर झाली! आता गाड्यांमध्ये दिसणार सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट, खासियत काय?.अधिकारी या होल्डिंग एरियावर सतत लक्ष ठेवून आहेत. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील होल्डिंग एरिया तीन झोनमध्ये विभागलेला आहे. प्री-तिकीटिंग झोन, तिकीट झोन आणि पोस्ट-तिकीटिंग झोन. ज्या प्रवाशांच्या गाड्या ३-४ तासांनी येणार आहेत ते होल्डिंग एरियाच्या प्री-तिकीटिंग झोनमध्ये राहू शकतात. या झोनमध्ये प्रवाशांच्या सोयीसाठी १०० हून अधिक युरिनल आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.