देश

Fake Crowd Videos: महत्त्वाची बातमी! स्थानकांवरील गर्दीचे जुने व्हिडिओ व्हायरल कराल तर खबरदार... रेल्वे प्रशासनाचा कडक इशारा

Fake Crowd Videos Railway Stations: गर्दीच्या ठिकाणाचा व्हिडिओ तथ्ये तपासल्याशिवाय पोस्ट केल्यास एफआयआर दाखल होऊ शकतो. याबाबत रेल्वे प्रशासनाने इशारा जारी केला आहे.
Fake Crowd Videos Railway Stations

Fake Crowd Videos Railway Stations

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय रेल्वे आता खोडसाळ घटकांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. रेल्वेशी संबंधित दिशाभूल करणारे व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या सोशल मीडिया हँडलवर कारवाई करण्याची योजना भारतीय रेल्वे प्रशासनाने आखली आहे. सणासुदीच्या काळात काही सोशल मीडिया हँडल जुने किंवा दिशाभूल करणारे व्हिडिओ प्रसारित करून प्रवाशांमध्ये गोंधळ आणि असंतोष पसरवत होते.

Loading content, please wait...
viral
railway
Video
Railway Administration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com