Railways Advise: प्रवाशांनो ट्रेनमध्ये 'या' गोष्टी घेऊन गेलात तर खबरदार! दिवाळीसाठी रेल्वेकडून नवी नियमावली जारी; काय लिहिलंय?

दिवाळी आणि छठ सारख्या सणांमध्ये गाड्या प्रवाशांनी प्रचंड गर्दी करतात. लोक सण साजरे करण्यासाठी घरी जातात. बहुतेक लोक ट्रेनने प्रवास करतात. येणाऱ्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी होल्डिंग एरिया तयार केले आहेत. ज्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून ते शौचालयांपर्यंत सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत..प्रवाशांच्या सोयीसाठी, गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवाशांची सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी वांद्रे टर्मिनस, उधना, नवी दिल्ली आणि सुरत सारख्या प्रमुख स्थानकांवर असे होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आले आहेत. शिवाय, रेल्वे मंत्रालयाने प्रवाशांना ट्रेनमध्ये प्रवास करताना सहा वस्तू घेऊन जाऊ नयेत असा सल्ला दिला आहे. X वरील एका पोस्टमध्ये, रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी ट्रेनमध्ये फटाके किंवा कोणत्याही ज्वलनशील वस्तू, म्हणजेच सहजपणे आग लागू शकतील अशा वस्तू घेऊन जाऊ नये..Gold Check : तुमचं सोनं किती प्युअर आहे चेक करायचंय? 24k,20k,18k,14k.. कॅरेटमधील फरक घरच्या घरी जाणून घ्या..ही आहे सोपी ट्रिक.त्यात असेही म्हटले आहे की, फटाके किंवा ज्वलनशील वस्तू बाळगणे धोकादायक आहे. त्यामुळे अपघात होऊ शकतात. यामध्ये फटाके, रॉकेल, गॅस सिलिंडर, स्टोव्ह, काड्या, सिगारेट आणि इतर ज्वलनशील वस्तूंचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी रेल्वे सुरक्षा दलाने अपघात आणि गुन्हे रोखण्यासाठी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOने केले निराश; फक्त 1.23 टक्के प्रीमियमसह लिस्टिंग, गुंतवणूकदारांनी काय करावे? .ज्यात असे म्हटले आहे की, जर तुम्हाला ट्रेनमध्ये किंवा स्थानकांवर फटाके, ज्वलनशील पदार्थ, संशयास्पद वस्तू किंवा कोणताही संशयास्पद व्यक्ती दिसला तर तुम्ही ताबडतोब रेल्वे संरक्षण दल, GRP किंवा रेल्वे अधिकाऱ्यांना कळवावे. मौल्यवान वस्तू जवळ आणि आवाक्यात ठेवाव्यात. हलक्या प्रवासात प्रवास करावा आणि सुरक्षिततेसाठी डिजिटल पेमेंटचा वापर करावा असा सल्लाही रेल्वेने दिला आहे. मुलांसोबत नेहमीच प्रौढ व्यक्ती असावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.