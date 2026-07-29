Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; पुढील पाच दिवसांचा अंदाज हवामान विभागाकडून जाहीर

IMD Rain Alert Maharashtra : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला तरी पुढील पाच दिवस हलक्या ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. हवामानशास्त्र विभागाने मंगळवारपासून शनिवारपर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी केला आहे. घाटमाथा, कोकण तसेच विदर्भातील काही जिल्ह्यांत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..आज (ता.२९) सातारा आणि कोल्हापूर घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाटमाथा, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..याशिवाय पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, परभणी, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..Maharashtra Weather Update : मध्य महाराष्ट्र- मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी.पुढील तीन दिवसांचा अंदाजगोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. रायगड, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत बुधवारी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.जळगाव, चंद्रपूर, पुणे घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट आहे. धुळे, नाशिक घाटमाथा, नाशिक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत गुरुवारी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..रायगड आणि पुणे घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट कायम असून नंदुरबार, धुळे, नाशिक घाटमाथा, पालघर, ठाणे, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत शुक्रवारी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.रायगड, पुणे घाटमाथा आणि नाशिक घाटमाथ्यावर शनिवारी जोरदार पावसाचा अंदाज असून उर्वरित राज्यात हलक्या सरींसह ऊन-सावल्यांचा खेळ कायम राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.