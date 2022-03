रस्त्यावरच्या भांडणाचं रुपांतर हिंसाचारात; गोळीबारात एकाचा मृत्यू, 30 जखमी

मध्य प्रदेशच्या रायसेन (Violence in Raisen) जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री रस्त्यावर झालेल्या एका किरकोळ कारणावरून दोन समुदायांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला. या संघर्षाचं रुपांतर पुढे मोठ्या हिंसाचारात झालं. यावेळी काही लोकांनी जाळपोळ आणि गोळीबार देखील केल्याची माहिती मिळतेय. यादरम्यान झालेल्या गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाला असून, 30 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेतील जखमींना हमीदिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आजुबाजूच्या 4 पोलीस ठाण्याचे पोलीस या भागात तैनात करण्यात आले आहेत. (Clashes in Two Groups in Raisen)

रायसेन जिल्ह्यातील सिलवानी पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या चांदपुरा खमारिया गावातील गल्लीतून आदिवासी समाजातील दोन तरुण जात होते. या वेळी दुसऱ्या समाजातील तरुणांशी त्याचा वाद झाला. काही क्षणांतच दोन्ही बाजूंनी हाणामारी सुरू झाली आणि या हाणामारीचं रुपांतर मोठ्या हिंसाचारात झालं. दोन्ही बाजूंनी लाठ्या-काठ्या घेऊन मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले. दुकानं, वाहनं जाळण्यात आले. यावेळी दुसऱ्या बाजूने थेट गोळीबार करण्यात आला. गोळ्या लागल्याने मोठ्या प्रमाणात लोक जखमी झाले. यामध्ये 30 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. तर राजू नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला. माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं.

परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून, मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. आयजी दीपिका सुरी, जिल्हाधिकारी अरविंद दुबे, एसपी विकास शाहवाल हे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांनी या प्रकरणात १२ पेक्षा जास्त लोकांना अटक केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मृताच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: रायसेन जिल्ह्यातील घटनेतील जखमींची प्रकृती जाणून घेतली. हमीदिया रुग्णालयात जाऊन त्यांनी जखमींशी संवाद साधला. चौहान यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख आणि तीन गंभीर जखमींना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

