'द काश्मीर फाइल्स' सुरु असताना थिएटरमध्ये दंगा; दिल्या 'पाकिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा

तेलंगणा: विवेक अग्निहोत्री यांचा चित्रपट 'द काश्मीर फाईल्स' सध्या बॉक्स ऑफिस वर धुमाकूळ घालत आहे. काश्मिरी पंडितावर झालेला अत्याचार, त्यांचे विस्थापन यावर प्रामुख्यानं या चित्रपटामध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. सध्या देशभरात थिएटर मध्ये 'द काश्मीर फाईल्स' ला नागरीकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. अशातच तेलंगणातील थिएटरमध्ये 'द काश्मीर फाइल्स' चित्रपट सुरू असताना दोन बदमाशांनी पाकिस्तान समर्थनाच्या घोषणा दिल्या तर अचानकपणे अशा घोषणा देण्यात आल्यानं सिनेमागृहातील वातावरणात तणाव निर्माण झाला. त्यातून तिथं हाणामारी झाली,याचा एक व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. (Two miscreants chanted pro pakistan slogans during the kashmir files screening in a telangana theatre)

हेही वाचा: युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाच्या किमतीने गाठला उच्चांक; प्रतिलिटर दर 190 रुपयांवर पोहोचला

1990 च्या दशकात काश्मिरी पंडितावर झालेले अत्याचार, त्यांना दिलेला त्रास किंवा काही पंडित काश्मीर सोडून गेले तर काहींची हत्या झाली याविषयी बरंच बोलले जाते तर आतापर्यंत या मागे झाकून ठेवलेले सत्य 'द काश्मीर फाइल्स' या चित्रपटातून दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला जातोय. या चित्रपटाच्या कथानकावर वादविवाद होत आहे तर काही लोक निर्मात्यांवर कथितपणे 'प्रचार' संदेश पसरवल्याचा आणि विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोप करत आहे.

हेही वाचा: VIDEO | फूटबॉलचा सामना सुरू होता... आणि २०० जण जागीच कोसळले!

तेलंगणा राज्यामध्ये हा सिनेमा एका थिएटरमध्ये दाखवला जात होता. त्यावेळी 'पाकिस्तान जिंदाबाद' अशा घोषणा देण्यात आला. अचाकनकपणे अशा घोषणा देण्यात आल्यानं सिनेमागृहातील वातावरणात तणाव निर्माण झाला. त्यातून तिथं हाणामारी झाली. या संदर्भात व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत हे संपुर्ण प्रकरण चित्रित झाले.