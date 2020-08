राजस्थानमध्ये 11 पाकिस्तानी शरणार्थींचे आढळले मृतदेह

जोधपूर : राजस्थानातील या जिल्ह्यातील लोडटा गावात पाकिस्तानातील हिंदू स्थलांतरित कुटुंबातील ११ सदस्य मृतावस्थेत आढळले. या कुटुंबातील एकजण मात्र झोपडीबाहेर जिवंत आढळला. मात्र, त्याने या घटनेबद्दल आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल बारहाट यांनी दिली. सर्वजणांनी विषारी रसायन प्राशन करून आत्महत्या केल्याची प्रथमदर्शनी दिसते. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचे निश्चित कारण लगेच सांगता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

Rajasthan: 11 members of a family, that had migrated from Pakistan, were found dead at their home in Lodta village of Jodhpur district today. District Collector Indrajeet Singh says, "We're being told that they lived here since 2015 or after that. All angles will be investigated" pic.twitter.com/eRW3JWUi7o

— ANI (@ANI) August 9, 2020