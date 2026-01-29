Accident News: स्लीपर बस आणि ट्रेलरमध्ये भीषण अपघात! ४ जणांचा मृत्यू, मृतांमध्ये माय-लेकराचा समावेश; काही प्रवाशी जखमी

राजस्थानमधील भरतपूर जिल्ह्यातील सेवार पोलीस स्टेशन परिसरात आग्रा-जयपूर राष्ट्रीय महामार्गावर आज सकाळी एक भीषण रस्ता अपघात घडला. दाट धुक्यात एका स्लीपर बसने महामार्गाच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रेलरला मागून धडक दिली. ज्यामुळे चार प्रवासी ठार झाले आणि पाच जण जखमी झाले. मृतांमध्ये उत्तर प्रदेशातील एक महिला आणि तिचा अल्पवयीन मुलगा यांचा समावेश आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस उत्तर प्रदेशातील कासगंजहून जयपूरला जात होती. अपघात इतका भीषण होता की बसचा पुढचा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. उत्तर प्रदेशातील सोरोंजी येथून जयपूरला एक खाजगी स्लीपर बस जात होती. लुधवाई टोल प्लाझाच्या अगदी पुढे जयपूर महामार्गावर एक ट्रेलर उभा होता. दाट धुक्यामुळे बस चालकाने चुकून ट्रेलरला चालते वाहन समजले. चुकीच्या समजुतीमुळे बस मागून ट्रेलरला धडकली..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.बसचा पुढचा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. या घटनेमुळे सर्वत्र घबराट पसरली आणि आरडाओरडा झाला. आवाज ऐकताच जवळच्या रहिवाशांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोलीस पोहोचले आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने जखमींना बसमधून बाहेर काढले. जिल्हा आरबीएम रुग्णालयात हलवले. डॉक्टरांनी एका मुलासह चार जणांना मृत घोषित केले. पाच जखमींवर उपचार सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी कमाल उल जमान चौधरी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिगंत आनंद यांनीही घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीचा आढावा घेतला..भरतपूरच्या एसडीएम भारती गुप्ता यांनी सांगितले की, बस आणि ट्रकची टक्कर झाली. ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि पाच जण जखमी झाले. एका प्रवाशाने सांगितले की, बस सोरोंजीहून जयपूरला जात असताना राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रेलरला धडकली. बस चालकाला वाटले की ट्रेलर पुढे जात आहे. म्हणून तो सहजपणे तो ओलांडू शकेल. त्यानंतर बस ट्रेलरच्या मागच्या बाजूला जाऊन आदळली. दाट धुक्यामुळे हे घडले..‘आपण चुकीच्या दिशेने तर जात नाही ना?’ ; UGC नियमांवर CJI सूर्यकांतांचा थेट सवाल! जुने नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय.मृतांची ओळख पटली आहे ती ८ वर्षीय कान्हा आणि त्याची आई ३८ वर्षीय गीता देवी, रहिवासी सातोवा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, २८ वर्षीय माखन सिंग, रहिवासी कठुमार, अलवर आणि ४० वर्षीय मुस्लिम, रहिवासी कासगंज, उत्तर प्रदेश अशी आहे. उत्तर प्रदेशातील रहिवासी रामवीर सिंह हे त्यांची पत्नी गीता आणि मुलगा कान्हा यांच्यासोबत सिकर येथील खातू श्याम मंदिरात दर्शनासाठी बसने प्रवास करत होते. त्यांच्या पत्नी आणि मुलाच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कुटुंब दुःखात सापडले. मूर्तींसाठी कागदी पगडी बनवणारा रामवीर दर महिन्याला त्यांच्या कुटुंबासह खातू श्यामला जात असे. रामवीर स्वतः जखमी झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.