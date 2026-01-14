Accident News: भीषण! ट्रक आणि एर्टिगा कारचा भयंकर अपघात; ६ महिलांचा जागीच मृत्यू, ५ जण गंभीर जखमी, गाडीचा चक्काचूक

राजस्थानमधील सिकर येथे झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात सहा महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जयपूर-बिकानेर महामार्गावरील फतेहपूरमधील हरसावा गावाजवळ हा अपघात झाला. एका वेगाने येणाऱ्या ट्रक आणि एर्टिगा कारची समोरासमोर धडक झाली. .या अपघातामुळे गोंधळ उडाला आहे. एर्टिगा कार पूर्णपणे चेंदामेंदा झाली. स्थानिकांना मृतदेह आणि जखमींना कारमधून बाहेर काढण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. जखमींना तातडीने फतेहपूर येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात आले. परंतु त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना सिकरमधील कल्याण रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. पोलीस आणि प्रशासनाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. .Crime: लग्नात ४५ लाख खर्च, तरीही लोभ कायम; आधी हनिमून साजरा, नंतर पतीनं बोटीवर भयानक कट रचला, नवविवाहितेसोबत काय घडलं?.क्रेनच्या मदतीने खराब झालेली कार रस्त्यावरून हटवण्यात आली. ज्यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली. फतेहपूर व्हाइट पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, फतेहपूर, महेंद्र मीणा यांनी सांगितले की, एर्टिगा कार लक्ष्मणगड येथून फतेहपूरकडे येत होती. कारमधील सर्व प्रवासी लक्ष्मणगड येथे झालेल्या शोकसभेला उपस्थित राहून घरी परतत होते. कुटुंबातील सदस्य दोन वाहनांमध्ये प्रवास करत होते. ज्यामध्ये एर्टिगा गाडी पुढे जात होती. समोरून येणारा एक ट्रक सीकरकडे जात होता. एका वळणावर कारचे नियंत्रण सुटले आणि ती ट्रकला धडकली..प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, हा अपघात जास्त वेग आणि वळणावर नियंत्रण सुटल्याने झाला. डीएसपी अरविंद कुमार जाट घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. स्टेशन हाऊस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, कार लक्ष्मणगडहून फतेहपूरला जात होती, तर ट्रक सीकरकडे जात होता. लक्ष्मणगडमधील शोकसभेला उपस्थित राहून कारमधील सर्व प्रवासी घरी परतत होते..निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ५०० भटक्या कुत्र्यांची हत्या; पाच गावांच्या सरपंचांसह सहा जणांवर गुन्हा दाखल.या अपघातात सत्यनारायण यांच्या पत्नी संतोष, ललित यांच्या पत्नी तुलसी देवी, महेश कुमार यांच्या पत्नी मोहिनी देवी, महेश कुमार यांची मुलगी इंद्रा, मुरारी यांच्या पत्नी आशा आणि सुरेंद्र यांच्या पत्नी चंदा यांचा मृत्यू झाला. या सर्व महिला एकाच कुटुंबातील होत्या. जखमींमध्ये सोनू, वसीम आणि बरखा यांचा समावेश आहे, ज्यांची प्रकृती गंभीर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.