Accident News: भीषण! ट्रक आणि एर्टिगा कारचा भयंकर अपघात; ६ महिलांचा जागीच मृत्यू, ५ जण गंभीर जखमी, गाडीचा चक्काचूक

Rajasthan Truck And Ertiga Car Accident: सीकरमध्ये भीषण रस्ता अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत ट्रक-कारच्या धडकेत ६ महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तसेच ५ जखमी झाले आहेत.
राजस्थानमधील सिकर येथे झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात सहा महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जयपूर-बिकानेर महामार्गावरील फतेहपूरमधील हरसावा गावाजवळ हा अपघात झाला. एका वेगाने येणाऱ्या ट्रक आणि एर्टिगा कारची समोरासमोर धडक झाली.

