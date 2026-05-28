Scorpio कारमध्ये माजी सरपंचासह 4 जणांना जिवंत जाळलं; दुमडलेली सीट, रक्तानं माखलेली आगपेटी अन् विटांवर रक्ताचे डाग.., घातपाताचा संशय बळावला!

Ajmer former sarpanch case : अजमेर जिल्ह्यातील श्रीरामपुरा गावात गुरुवारी पहाटे 5:30 वाजता अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली. माजी सरपंच, त्यांची आई, पत्नी आणि भाची यांना स्कॉर्पिओ कारमध्ये जिवंत जाळण्यात आल्याची घटना समोर आली असून, या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना अजमेर शहरापासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोराडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली..या भीषण घटनेत श्रीरामपुरा गावचे माजी सरपंच राम सिंह चौधरी, त्यांची आई पूसी देवी, पत्नी व जिल्हा परिषद सदस्य सुरग्यन देवी आणि भाची महिमा यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांना कारच्या मागील भागात तीन मृतदेह आढळून आले, तर सुरग्यन देवी यांचा अर्धवट जळालेला मृतदेह जवळच्या शेतात सापडला..प्राथमिक माहितीनुसार, पूसी देवी यांना छातीत दुखत असल्याने राम सिंह चौधरी त्यांना रुग्णालयात घेऊन जात होते. सुरुवातीला ही घटना अपघात असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि तपासादरम्यान समोर आलेल्या बाबींमुळे पोलिसांनी हत्या आणि कौटुंबिक वादाच्या शक्यतेने तपास सुरू केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरग्यन देवी यांच्या मानेवर रक्ताचे डाग आढळले. तसेच घराची झडती घेतली असता दोन विटा, रक्ताचे डाग आणि रक्त लागलेली आगपेटी सापडली. घर पूर्णपणे स्वच्छ धुतल्याचेही पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. जवळ उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टरमधून डिझेल काढण्यात आल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात येत आहे..या प्रकरणात अनेक संशयास्पद बाबी समोर येत आहेत. संबंधितांना ज्या रुग्णालयात न्यायचे होते, त्याऐवजी वाहन दुसऱ्याच मार्गावर कसे गेले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच कारमधील सीट दुमडलेल्या अवस्थेत आढळल्याने, गाडीत प्रत्यक्षात कोण बसले होते का, याबाबतही संशय निर्माण झाला आहे..दरम्यान, पोलिसांनी राम सिंह चौधरी यांच्या दुसऱ्या पत्नी, मुलगा आणि काही कुटुंबीयांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. अजमेरचे पोलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल यांनी सांगितले की, या घटनेमागील नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नसला तरी पोलिस हत्या म्हणून तपास करत आहेत..या घटनेनंतर राम सिंह चौधरी यांची एक सोशल मीडिया पोस्टही चर्चेत आली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी पोलीस संरक्षण पुन्हा मिळावे अशी मागणी केली होती. तसेच, "मी माझ्या हक्कांसाठी लढत आहे. योग्य वाटत असेल तर मला मदत करा," असे आवाहन त्यांनी केले होते.