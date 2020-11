''लव्ह जिहादच्या शब्दांतून भाजप रचतोय देश तोडण्याचा डाव"

जयपूर : गेल्या काही दिवसांपासून देशा 'लव्ह जिहाद' बाबत सातत्याने चर्चा होताना दिसतेय. मध्यप्रदेश पाठोपाठ आता उत्तर प्रदेश सरकारनेही लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी कडक कायदा करण्यासंदर्भातल्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. यावर आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी टीका केली आहे. त्यांनी म्हटंलय की देशात फूट पाडण्यासाठी आणि सामाजिक सौहार्द नष्ट करण्यासाठी 'लव्ह जिहाद' हा शब्द आणि ही संकल्पना भाजपाद्वारे तयार केली गेली आहे.

भाजपचे सरकार असणाऱ्या राज्यांत एकापाठोपाठ एक अशा पद्धतीने लव्ह जिहादविरोधात कडक कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. याआधी मध्य प्रदेश सरकारचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी याबाबतच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऍक्ट-2020 या नावाचा कायदा आणला जात आहे. त्यानंतर आता योगी आदित्यनाथ यांनीही उत्तर प्रदेशात हा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

Love Jihad is a word manufactured by BJP to divide the Nation & disturb communal harmony. Marriage is a matter of personal liberty, bringing a law to curb it is completely unconstitutional & it will not stand in any court of law. Jihad has no place in Love.

1/ — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 20, 2020

यावर आता काँग्रेसचे नेते आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, देशात फूट पाडण्यासाठी आणि सामाजिक सौहार्द नष्ट करण्यासाठी 'लव्ह जिहाद' हा शब्द आणि ही संकल्पना भाजपाद्वारे तयार केली गेली आहे. लग्न ही प्रत्येकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची बाब आहे. अशाप्रकारे कायदे करुन त्यावर बंधन आणणे हे पूर्णत: असंवैधानिक आहे तसेच हा कायदा कोणत्याच न्यायलयात टिकणार नसल्याची टीका राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केली आहे.

They are creating an environment in the nation where consenting adults would be at the mercy of state power. Marriage is a personal decision & they are putting curbs on it, which is like snatching away personal liberty.

2/ — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 20, 2020

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, भाजप देशात असे वातावरण तयार करत आहे जिथे प्रौढ व्यक्तींना लग्नासाठी संमती ही सत्तेच्या दयेवर अवलंबून असेल. विवाह हा एक वैयक्तिक निर्णय आहे आणि ते यावर अंकुश लावू पाहत आहेत. हे सरळ-सरळ वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे आहे. सामाजिक सौहार्दाला नख लावणे आणि समाजातील तेढ वाढवण्याचेच हे काम आहे. कोणत्याही पायावर नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही या संवैधानिक तरतुदीचा अवमान करण्यासारखे आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.