Corona Virus : अहमदाबादमध्ये तीन दिवसांचा कर्फ्यू; शाळा सुरु करण्याचाही निर्णय देखील रद्द

अहमदाबाद : दिल्लीप्रमाणेच अहमदाबादमध्येदेखील कोरोना व्हायरसचे आकडे वाढतत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाला वेळीच आळा घालण्यासाठी म्हणून गुजरात सरकारने पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबरपर्यंत हा कर्फ्यू असणार आहे. या दरम्यान दूध आणि औषधांची दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी असणार आहे. यासोबतच राज्य सरकारने शाळा-कॉलेजेस 23 नोव्हेंबर पासून उघडण्याचा निर्णय देखील मागे घेतला आहे.

हेही वाचा - Corona : कधी येईल लस आणि काय असेल किंमत; 'सीरम'चे आदर पूनावाल यांनी दिली माहिती

तर कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ३०० डॉक्टर्स आणि मेडिकलच्या ३०० विद्यार्थ्यांना सज्ज राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. त्याच बरोबर २० रुग्णवाहिका तयार ठेवण्यात आल्या आहेत. शहरातल्या सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्समधले बेड्स वाढविण्यात आले आहेत.

#UPDATE | Gujarat govt decides to impose 'complete curfew' in Ahmedabad from 9 pm of November 20 to 6 am of November 23. "Only shops selling milk and medicines to remain open during this period," according to the order. https://t.co/09yBQzffV0

— ANI (@ANI) November 19, 2020