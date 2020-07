राजस्थानातही काँग्रेस सरकार धोक्यात; सचिन पायलट यांची नाराजी दूर करण्यात अपयश

नवी दिल्ली - राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार संकटात सापडलं आहे. घोडेबाजार होत असल्याच्या प्रकरणी एसओजीकडून चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट त्यांच्या काही आमदारांसह दिल्लीत पोहोचले आहेत. दरम्यान, आता अशी माहिती समोर येत आहे की, सोमवारी होणाऱ्या काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीला सचिन पायलट उपस्थित राहणार नाहीत. तसंच काँग्रेसच्या 30 आमदारांसह काही अपक्ष आमदारांचा सचिन पायलट यांना पाठिंबा असल्यानं अशोक गेहलोत यांच्या नेतृ्त्वाखालील सरकार अल्पमतात जाण्याचा धोका आहे. सचिन पायलट यांचा जो काही निर्णय़ असेल तो मान्य असेल असंही या आमदारांनी म्हटलं आहे. पायलट यांची नाराजी दूर करण्यात अपयश आल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे आता मध्य प्रदेशानंतर राजस्थानातही काँग्रेसचं सरकार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसला राम राम करून भाजपमध्ये गेलेल्या ज्योतिरादित्य सिंधीया यांची सचिन पायलट यांनी भेट घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. सिंधिया यांनी याआधी पायलट यांच्याबाबत ट्विटही केलं होतं. यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, माझा सहकारी सचिन पायलट यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या त्रासामुळे दुखी आहे. काँग्रेसमध्ये प्रतिभा आणि क्षमता असलेल्यांना किती कमी जागा आहे हे यावरून दिसतं.

Rajasthan Deputy CM & Congress leader Sachin Pilot to not attend Congress Legislative Party meeting scheduled to be held tomorrow. Sources close to Pilot say Ashok Gehlot Govt in minority after over 30 Congress and some independent MLAs have pledged support to Sachin Pilot.

