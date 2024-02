Ashok Gehlot: अशोक गेहलोत यांना झालाय 'हॅप्पी हायपॉक्सिया'; का आहे धोकादायक आजार? जाणून घ्या

नवी दिल्ली- राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना सध्या आरोग्य समस्या सतावत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांना कोरोना आणि स्वाईन फ्लू झाल्याचे समोर आले होते. आता गेहलोत यांना 'हॅप्पी हायपॉक्सिया' झाला आहे. गेहलोत यांनीच याची माहिती दिली आहे. शरीरात ऑक्सिजन कमी झाल्याने निर्माण झालेली ही आरोग्य समस्या आहे.

हॅप्पी हायपॉक्सिया हा धोकादायक आजार आहे, पण डॉक्टरांनी वेळेतच याचे निदान केले असल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले. गेहलोत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यासंदर्भात पोस्ट करुन माहिती दिली आहे. लोकांनी सतर्क राहावे असं देखील ते म्हणाले आहेत. (rajasthan ex cm Ashok Gehlot gets Happy Hypoxia Why is it dangerous)