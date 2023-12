Rajasthan DCM: महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश अन् आता राजस्थान! 'हा' आहे मोदींचा नवा उपमुख्यमंत्री पॅटर्न

नवी दिल्ली : राजस्थानच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची घोषणा भाजपकडून मंगळवारी केली. पण यामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये एक कॉमन पॅटर्न दिसून आला आहे. तो म्हणजे दोन उपमुख्यमंत्री! म्हणजेच राजस्थानमध्येही दोन उपमुख्यमंत्री असणार आहेत. (PM Modi new DCM pattern Rajasthan DCM name announced by BJP as Diya Kumari and Premchand Bairavi)