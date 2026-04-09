महत्त्वाची बातमी! आता लग्नपत्रिकेवर वधू-वरांची जन्मतारीख अनिवार्य; २४ तास मॉनिटरिंग होणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राजस्थानमध्ये आखा तीज (अक्षय तृतीया) आणि पिंपळ पौर्णिमा यांसारख्या शुभ दिवशी होणाऱ्या बालविवाहांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी प्रशासनाने यावर्षी विशेष तयारी केली आहे. सरकारने या दोन शुभ दिवशी लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर वधू आणि वर यांच्या जन्मतारखा छापण्याचा आग्रह धरला आहे. जेणेकरून त्यांच्या वयाची पडताळणी करून ते निश्चित करता येतील..राजस्थान सरकारने बालविवाहांची तक्रार करण्यासाठी १८१ आणि १०० हे हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत, तसेच २४ तास देखरेख, जनजागृती मोहीम आणि कठोर कारवाईची तरतूद केली आहे. वास्तविक पाहता, राजस्थानमधील अनेक गावांमध्ये बालविवाहाची प्रथा अजूनही प्रचलित आहे. आखा तीज आणि पिंपळ पौर्णिमेच्या शुभ दिवशी आजही बालविवाह केले जातात..बालविवाह रोखण्यासाठी राज्याने २००६ चा विवाह प्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, बालविवाह हा गुन्हा मानला जातो आणि तो रोखण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवते. आता गृह विभागाने प्रशासनाला अक्षय तृतीया आणि पिंपळ पौर्णिमेसारख्या प्रसंगी सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण ग्रामीण भागात अक्षय तृतीया आणि पिंपळ पौर्णिमेला सर्वाधिक बालविवाह होतात..बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाने तंबू मालक, मिठाई विक्रेते, पुजारी, बँड आणि वाहतूकदार यांनाही जबाबदार धरले आहे. ते बालविवाहात सहभागी होणार नाहीत याची खात्री देण्यास त्यांना सांगितले जाईल आणि कायद्याची माहिती दिली जाईल. इतकेच नाही, तर ते बालविवाहात सामील असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.