High Court: ‘नीच-भिकारी’ म्हटलं म्हणून थेट SC/ST कायद्याखाली FIR… पण हायकोर्टाच्या निकालाने सगळेच चकित! उघड झाली खरी गोष्ट

Sandip Kapde
राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला 'नीच' सारख्या सामान्य अपमानजनक शब्दाने संबोधित केल्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचे उल्लंघन आपोआप मानले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती वीरेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात हे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, हा कायदा केवळ तेव्हाच अंमलात येऊ शकतो, जेव्हा अपमानास्पद शब्द हे पीडित व्यक्तीच्या जातीशी थेट जोडलेले असल्याचे सिद्ध होते आणि आरोपीला पीडितेच्या जातीबाबत पूर्वज्ञान असते.

