High Court: ‘नीच-भिकारी’ म्हटलं म्हणून थेट SC/ST कायद्याखाली FIR… पण हायकोर्टाच्या निकालाने सगळेच चकित! उघड झाली खरी गोष्ट

राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला 'नीच' सारख्या सामान्य अपमानजनक शब्दाने संबोधित केल्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचे उल्लंघन आपोआप मानले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती वीरेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात हे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, हा कायदा केवळ तेव्हाच अंमलात येऊ शकतो, जेव्हा अपमानास्पद शब्द हे पीडित व्यक्तीच्या जातीशी थेट जोडलेले असल्याचे सिद्ध होते आणि आरोपीला पीडितेच्या जातीबाबत पूर्वज्ञान असते..काय आहे प्रकरण?हे प्रकरण 2011 मधील एका घटनेशी निगडित आहे, जे जोधपूरमधील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेशी (IIT जोधपूर) संबंधित आहे. त्या वेळी, सरकारी अधिकाऱ्यांची एक टीम अतिक्रमणाच्या तक्रारीची तपासणी करण्यासाठी घटनास्थळी गेली होती. तपासणी दरम्यान, काही स्थानिक लोकांनी या अधिकाऱ्यांविरुद्ध निषेध व्यक्त केला. या निषेधात, अधिकाऱ्यांना 'नीच' आणि 'भिकारी' असे अपमानास्पद शब्द वापरून बोलण्यात आले. या घटनेच्या आधारे, अधिकाऱ्यांनी हे अपमान जातीवर आधारित असल्याचे मानून पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांसह SC/ST कायद्याचे कलम जोडून प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला. या FIR मुळे आरोपींवर गंभीर आरोप लावले गेले, ज्यामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले..राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखलआरोपींनी या प्रकरणाविरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, त्यांना अधिकाऱ्यांच्या जातीबाबत कोणतीही माहिती नव्हती आणि वापरलेले शब्द हे कोणत्याही विशिष्ट जातीचा उल्लेख करत नव्हते. ते केवळ सामान्य अपमानास्पद शब्द होते, जे जातीय भेदभाव दर्शवत नाहीत. याचिकेत हेही नमूद करण्यात आले की, घटनेच्या वेळी कोणतेही स्वतंत्र साक्षीदार उपस्थित नव्हते, ज्यामुळे हे अपमान जातीशी जोडले जाऊ शकत नाहीत. आरोपींनी असा दावा केला की, SC/ST कायद्याचा वापर या प्रकरणात अनावश्यक आहे आणि तो फेटाळून लावावा. त्यांच्या मते, हे शब्द केवळ सामान्य रागाच्या भरात बोलले गेले असून, त्यात जातीय हेतू नव्हता..पुराव्यांच्या आधारे विश्लेषणउच्च न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी घेतली आणि पुराव्यांच्या आधारे विश्लेषण केले. न्यायालयाला असे आढळले की, 'नीच' आणि 'भिकारी' हे शब्द कोणत्याही ठराविक जातीचा संदर्भ देत नाहीत. ते सामान्य अपमानास्पद आहेत आणि जातीय अपमानाचा भाग नाहीत. तसेच, आरोपींना अधिकाऱ्यांची जात माहिती असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नाही. न्यायमूर्तींनी यावर जोर दिला की, SC/ST कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अपमानास्पद शब्द हे जातीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट पुरावे आवश्यक आहेत. केवळ सामान्य अपमानाने हा कायदा लागू होत नाही. या आधारावर, न्यायालयाने SC/ST कायद्याअंतर्गत लावलेले आरोप रद्द केले..खटला सुरू राहणारतरीही, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, प्रकरण पूर्णपणे संपुष्टात येत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे आणि त्यांना शारीरिक हानी पोहोचवण्याशी संबंधित IPC चे कलम अद्याप लागू राहतील. या कलमांखाली खटला सुरू राहणार असून, त्यासाठी पुढील सुनावणी होईल.