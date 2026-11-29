राजस्थानमध्ये झुंझुनू जिल्ह्यात एक असं गाव आहे, ज्याचा इतिहास तब्बल ५३२ वर्षांपूर्वीचा आहे. काळानुसार या गावाच्या सामाजिक रचनेत आणि परिस्थितीत अनेक बदल झाले. मात्र, गावाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी सैन्यात सेवा देणाऱ्या जवानांपासून ते प्रशासकीय सेवांमधील IAS, IPS आणि RAS अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक कर्तृत्ववान व्यक्ती या गावातून पुढे आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, याच गावातील एका मुलीने आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवून गावाचा नावलौकिक वाढवला आहे. राजस्थानमधील झुंझुनू जिल्ह्यातील बुडानिया हे ते गाव आहे. या गावाची स्थापना १४९४ मध्ये झाली असून, त्याच्या इतिहासात शौर्य, स्वाभिमान आणि कर्तृत्वाच्या अनेक आठवणी जपल्या गेल्या आहेत..१४९४ मध्ये झाली गावाची स्थापनाबुडानिया हे गाव झुंझुनू जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून सुमारे २२ किलोमीटर अंतरावर आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, विक्रम संवत १५५१ म्हणजेच १४९४ मध्ये नागराज बुडानिया यांनी या गावाची स्थापना केली. साडेपाचशे वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास असलेल्या या गावाने अनेक सामाजिक आणि लोकसंख्याविषयक बदल अनुभवले आहेत. पूर्वी या गावात अहीर समाजाची वस्ती होती. मात्र, सध्या येथे जाट समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे.या गावाच्या इतिहासाशी संबंधित एक लोककथाही आजही सांगितली जाते. त्यानुसार, एकदा नरहडच्या नवाबाची म्हैस अनियंत्रित झाली होती. त्यावेळी गावातील एका तरुणीने धाडस दाखवत त्या म्हशीला नियंत्रणात आणले. तिच्या या साहसाने प्रभावित झालेल्या नवाबाने तिच्याशी विवाह करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. मात्र, समाजाने हा विषय धर्म आणि स्वाभिमानाशी जोडलेला असल्याचे मानून हा प्रस्ताव नाकारला..नवाबाच्या दबावापुढे झुकण्याऐवजी अहीर समाजातील लोकांनी रातोरात गाव सोडल्याचे या लोककथेत सांगितले जाते. त्यानंतर हळूहळू गावात दुसऱ्या समाजाची वस्ती वाढत गेली. आजही ही कथा बुडानिया गावाच्या लोकस्मृतीत स्वाभिमान आणि धाडसाचे प्रतीक म्हणून सांगितली जाते.गावातील अनेकांनी गाठली प्रशासकीय सेवांमधील उच्च पदेबुडानिया गावाची ओळख निर्माण होण्यामागे येथील नागरिकांचे प्रशासकीय सेवांमधील योगदानही महत्त्वाचे आहे. एका अहवालानुसार, हनुमान सिंह बुडानिया हे राजस्थान प्रशासकीय सेवेत (RAS) निवड होणारे गावातील पहिले व्यक्ती ठरले. संत कुमार बुडानिया यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (ADM) पदावरून निवृत्ती घेतली. तर धीरज झाझडिया यांनी तहसीलदार म्हणून सेवा बजावली आहे..विमानतळावर भूकंपाचे धक्के; लँडिंगच्या तयारीत असलेलं विमान अचानक माघारी फिरलं... धक्कादायक Video Viral .नव्या पिढीतील अक्षय बुडानिया यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS), तर सरोज मेघवाल यांनी भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) स्थान मिळवले. अक्षय बुडानिया हे २०१८ च्या तुकडीतील IAS अधिकारी आहेत. या व्यक्तींनी मिळवलेल्या यशामुळे गावातील तरुणांनाही स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत जाण्याची प्रेरणा मिळत आहे.देशाच्या रक्षणासाठी जवानाने दिले सर्वोच्च बलिदानप्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच देशाच्या संरक्षणासाठी योगदान देणाऱ्या जवानांमुळेही बुडानिया गावाची ओळख आहे. गावातील सिपाही देवकरण झाझडिया यांनी ४ एप्रिल २००१ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना प्राणांची आहुती दिली.त्यांच्या बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी गावातील सरकारी शाळेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. या शाळेच्या माध्यमातून नव्या पिढीला त्यांच्या शौर्याची आणि देशसेवेची आठवण करून दिली जाते. याशिवाय, गावातील अनेक तरुण भारतीय सैन्यात कार्यरत असून देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडत आहेत..निकिता गुर्जरने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावली गावाची मानबुडानिया गावातील कर्तृत्ववान व्यक्तींची यादी केवळ प्रशासन आणि सैन्यापुरती मर्यादित नाही. गावातील कन्या निकिता गुर्जर हिने क्रीडा क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तिने डिस्कस थ्रो या मैदानी क्रीडा प्रकारात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकत तिने गावाचे नाव उज्ज्वल केले.प्रशासकीय सेवा, देशरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीमुळे राजस्थानमधील बुडानिया गावाची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे. सुमारे ५३२ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या गावातून विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या व्यक्ती घडल्या आहेत..UPSC Success Story: ज्या मित्रासोबत अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहिलं, तोच मुलाखतीपूर्वी सोडून गेला; दुःखावर मात करत शुभम बनला IPS!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.