Prem Baisa Case: व्हिडीओ व्हायरल झालेल्या साध्वीच्या मृत्यूचं गूढ! इंजेक्शन अन् अखेरची पोस्ट...

Prem Baisa Death Mystery: राजस्थान येथील कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर गुरुवारी त्यांना संत परंपरेनुसार समाधी दिली गेली. तब्येत बिघडल्याने बुधवारी त्यांना जोधपूर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं होतं. तिथे काहीच मिनिटांनंतर त्यांनी जीव सोडला. अचानक झालेल्या या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली आहे..बुधवार, दि. २८ जानेवारी रोजी सायंकाळी अचानक साध्वी प्रेम बाईसा यांच्या मृत्यूमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मृत्यूपूर्वी काही वेळ आधीच त्यांनी स्वतःला इंजेक्शन घेतलं होतं किंवा त्यांना इंजेक्शन देण्यात आलेलं होतं.. अशा चर्चा आहेत. त्यानंतरच त्यांची प्रकृती गंभीर झाली आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आश्रमातील लोक जेव्हा त्यांना घेऊन रुग्णालयात जात होते, तेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला होता..Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या भाषणावर सत्ताधाऱ्यांनी का घातला गोंधळ? विरोधी पक्षनेत्याला बोलूच दिलं नाही; कामकाज तहकूब करण्याची वेळ.साध्वी प्रेम बाईसा यांचा मृत्यूनंतर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांच्या मृत्यूमागे काहीतरी षड्यंत्र असल्याचं अनेकांना वाटतंय. या घटनेमुळे तीन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एक, मृत्यूच्या तीन तासांनंतर सोशल मीडियात त्यांचा एक व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला. दुसरं, जुलै २०२५ मध्ये साध्वींचा कथित व्हिडीओ समोर आलेला होता आणि तिसरं मृत्यूच्या आधी साध्वीला इंजेक्शन देण्यात आलेलं होतं.. या तीन मुद्द्यांवरुन संशय बळावलेला आहे..मृत्यूनंतर इन्स्टाग्राम पोस्ट''मी प्रत्येक क्षण सनातन धर्माच्या प्रचारासाठी घालवला. जगात सनातन धर्माशिवाय दुसरा मोठा धर्म नाही. आजही शेवटच्या क्षणापर्यंत माझ्या मनात धर्माचा आदर आहे. माझं भाग्य आहे की, मी सनात धर्मात जन्म घेतला होता.'' असं म्हणत साध्वींनी भावनांना वाट मोकळी करुन दिली होती..Ahilyanagar News: दोन वर्षांत दोन हजार प्रवाशांचा मृत्यू; अपघातांत अहिल्यानगर जिल्हा आघाडीवर, शेकडोंना कायमचे अपंगत्व!.दरम्यान, मागचया वर्षी १३ जुलै २०२५ रोजी सोशल मीडियावर साध्वींचा एक कथित व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. व्हिडीओत त्या एका व्यक्तीसोबत गळाभेट घेताना दिसत होत्या. या व्हिडीओला अश्लील म्हणत मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. त्यामुळे साध्वींची बदनामी झाली, या प्रकरणी त्यांनी १६ जुलै रोजी बोरानाडा ठाण्यात तक्रार दिली होती. एफआयआरमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, व्हिडीओत दिसणारे व्यक्ती माझे वडील वीरमरनाथ (गुरुजी) आहेत. मात्र तरीही त्यांची बदनामी थांबलेली नव्हती..