Udaipur ₹2 Crore Bribery Case : एसीबीच्या जाळ्यात सापडला मोठा मासा? तब्बल 2 कोटी रुपयांची घेतली लाच; एसओजी अधिकाऱ्याच्या नावाने पैसे घेणारा दलाल जाळ्यात

उदयपूर : राजस्थानमधील उदयपूर येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मोठी कारवाई करत एका कथित दलालाला २ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक (Udaipur Rajasthan ACB ₹2 crore bribe case) केली. सज्जन कुमार असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. ही रक्कम अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (एसओजी) मुकेश कुमार सोनी यांच्या नावाने स्वीकारली जात असल्याचा प्राथमिक दावा करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित आरोपी हा एएसपीचा दलाल असल्याच्या दाव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही..मदतीच्या बदल्यात लाचेची मागणीमिळालेल्या माहितीनुसार, एका प्रकरणात मदत आणि दिलासा मिळवून देण्याच्या बदल्यात मोठ्या रकमेची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीने प्रथम तक्रारीची पडताळणी केली. त्यानंतर सापळा रचून सज्जन कुमार याला २ कोटी रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारताना पकडण्यात आले..प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी ही रक्कम स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपचे (एसओजी) अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मुकेश कुमार सोनी यांच्या नावाने स्वीकारत होता. या प्रकरणात नेमका लाचेचा सौदा कसा ठरला, पैसे कोणासाठी घेतले जात होते आणि या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास एसीबीकडून सुरू आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली कारवाईही कारवाई एसीबीचे सीआय डॉ. सोनू शेखावत आणि एएसपी गोपाल स्वरूप मेवारा यांच्या पथकाने केली. डीआयजी डॉ. रामेश्वर सिंग यांच्या देखरेखीखाली ही कारवाई करण्यात आली. तसेच एसीबी मुख्यालय स्तरावरूनही संपूर्ण कारवाईवर लक्ष ठेवण्यात आले होते. डीजी गोविंद गुप्ता आणि एडीजी स्मिता श्रीवास्तव यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. अटकेनंतर एसीबीच्या पथकाने प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे..या प्रकरणात २ कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी नेमकी कोणत्या कारणासाठी करण्यात आली होती, संबंधित प्रकरण कोणते आहे आणि या व्यवहारामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास केला जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणातील अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.