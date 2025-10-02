देश

ऐकावे ते नवलंच! महिलेने 55 व्या वर्षी दिला 17 व्या मुलाला जन्म; पती म्हणतो, 'उदरनिर्वाहात मोठ्या अडचणी येत आहेत'

55-Year-Old Rajasthan Woman Gives Birth to 17th Child : "साधनसंपत्ती मर्यादित असल्यामुळे कुटुंबाला रोजच्या उदरनिर्वाहात मोठ्या अडचणी येत आहेत."
सकाळ डिजिटल टीम
  1. ५५ वर्षीय रेखा कालबेलिया यांनी १७ वे मूल जन्माला घातले असून, हे गावभर चर्चेचा विषय ठरले आहे.

  2. घरात तीन पिढ्या एकत्र राहतात आणि आईसह आजीची भूमिका रेखा बजावत आहे.

  3. प्रसूती अत्यंत धोकादायक असून, डॉक्टरांनी नसबंदी करण्यास प्रोत्साहित केले.

उदयपूर : राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील झाडोल ब्लॉकमधील एका गावातून अजब घटना समोर आली आहे. ५५ वर्षीय रेखा कालबेलिया या महिलेने नुकत्याच आपल्या १७ व्या मुलाला जन्म दिला (Rajasthan Rare Birth) असून, या प्रसूतीमुळे संपूर्ण गाव चर्चेत आले आहे.

