ऐकावे ते नवलंच! महिलेने 55 व्या वर्षी दिला 17 व्या मुलाला जन्म; पती म्हणतो, 'उदरनिर्वाहात मोठ्या अडचणी येत आहेत'

५५ वर्षीय रेखा कालबेलिया यांनी १७ वे मूल जन्माला घातले असून, हे गावभर चर्चेचा विषय ठरले आहे.घरात तीन पिढ्या एकत्र राहतात आणि आईसह आजीची भूमिका रेखा बजावत आहे.प्रसूती अत्यंत धोकादायक असून, डॉक्टरांनी नसबंदी करण्यास प्रोत्साहित केले..उदयपूर : राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील झाडोल ब्लॉकमधील एका गावातून अजब घटना समोर आली आहे. ५५ वर्षीय रेखा कालबेलिया या महिलेने नुकत्याच आपल्या १७ व्या मुलाला जन्म दिला (Rajasthan Rare Birth) असून, या प्रसूतीमुळे संपूर्ण गाव चर्चेत आले आहे..१७ वे मूल आणि तीन पिढ्यांचा संगमकचरा विकून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या रेखाचे पती कवराराम कालबेलिया यांनी सांगितले की, "पत्नीने आतापर्यंत १७ वेळा मुलांना जन्म दिला आहे. यापैकी पाच मुलांचा जन्मानंतर मृत्यू झाला, तर सध्या त्यांना १२ मुले आहेत, सात मुले आणि पाच मुली. काही मुले विवाहित असून, त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबासह राहतात.".कवराराम पुढे सांगतात, "आमच्या घरात तीन पिढ्या एकत्र राहतात. माझे दोन मुलगे आणि तीन मुली विवाहित आहेत, प्रत्येकाला दोन-तीन मुले आहेत. आता माझ्या पत्नीने १७ वे मूल जन्माला घातले आहे, त्यामुळे ती एकाच वेळी आई आणि आजीची भूमिका बजावत आहे.".आर्थिक अडचणी आणि शिक्षणाचा अभावकवराराम म्हणाले, "आमच्या कुटुंबातील कोणीही शाळेत गेलं नाही. मुलांचे लग्न करणेही त्यांना मोठ्या व्याजदराने कर्ज घेऊन करावे लागते. साधनसंपत्ती मर्यादित असल्यामुळे कुटुंबाला रोजच्या उदरनिर्वाहात मोठ्या अडचणी येत आहेत.".धोकादायक प्रसूतीरेखाची प्रसूती झाडोल कम्युनिटी हेल्थ सेंटरमध्ये झाली. डॉक्टरांनी सांगितले की, ५५ व्या वर्षी इतक्या मुलांना जन्म देणे महिलेच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणाले, "जेव्हा ती महिला रुग्णालयात आली, तेव्हा तिने दावा केला की ही तिची चौथी प्रसूती आहे. नंतर समजले, की ही १७ वी प्रसूती आहे. आम्ही आता तिला नसबंदी करण्यास प्रोत्साहित करणार आहोत.".डॉक्टरांनी पुढे सांगितले, "महिला कोणत्याही सोनोग्राफी किंवा प्रसूतीपूर्व तपासण्या न करता आली होती. इतक्या प्रसूतींनंतर गर्भाशय कमकुवत होतो आणि रक्तस्त्राव होण्याची जोखीम वाढते. सुदैवाने, या वेळी सर्व काही सुरळीत झाले.".FAQsप्र.१ : रेखा कालबेलियाने किती मूलं जन्माला घातली आहेत?उ. : त्यांनी आतापर्यंत १७ वेळा मुलांना जन्म दिला आहे.प्र.२ : या प्रसूतीत काय विशेष आहे?उ. : ५५ व्या वर्षी इतक्या मुलांना जन्म देणे हे महिलेच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.प्र.३ : कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?उ. : कुटुंब गरीब आहे, कोणीही शाळा गेलेले नाही आणि उदरनिर्वाहासाठी कचरा विकतात.